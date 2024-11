Wie so oft sorgt Melania Trump (54) auch dieses Mal für Aufsehen. Bei den US-Wahlen erstrahlt die ehemalige First Lady in einem dunklen Hemdblusenkleid von Dior mit weißen Punkten.

Bei diesem besonderen Outfit denken viele an Prinzessin Kate (42), die den Stil der Polka-Dot-Kleider für sich lieben gelernt hat und der inzwischen automatisch mit ihr verbunden wird. Das Kleid von Melania Trump ähnelt stark dem von Prinzessin Kate, das sie 2022 beim Wimbledon-Finale trug. Auch beim Dankgottesdienst zu Ehren von Prinz Philip trug die Ehefrau von Prinz William (42) ein Kleid in eben diesem Dior-Stil.

Wahl des Designers sorgte auch für Kritik

Für blankes Entsetzen bei Fashionistas sorgte die Tatsache, dass das Kleid von einem französischen Designer stammt. Für gewöhnlich wird bei symbolträchtigen Wahlen auf die Unterstützung von amerikanischen Designerinnen und Designern gesetzt.

Gibt es eine Doppelgängerin?

Nicht nur Melania Trumps Kleid sorgte für Aufsehen, auch eine Spekulation machte in den sozialen Medien die Runde. Bei seiner Stimmabgabe in Florida soll ein Double seiner Ehefrau Donald Trump (78) ins Wahllokal begleitet haben.



Auffällig dabei war die große Sonnenbrille, die die 54-Jährige auch im Innenraum nicht abnahm. Auch ihr steifer Blick und ihre wortlose Präsenz machten die Nutzerinnen und Nutzer auf X skeptisch. Das änderte sich auch nicht, als das ehemalige Model letztendlich ihre Brille abnahm. Die Gerüchte um eine Doppelgängerin, die die echte Melania Trump fallweise ersetzt, kursieren schon seit Jahren im Netz.

Sohn wählt seinen Vater zum ersten Mal

Inmitten des Trubels um die Wahl und zahlreicher Meldungen und Falschmeldungen zeigte sich Melania als stolze Mutter auf der sozialen Plattform Instagram. Mit einem Foto ihres 18-jährigen Sohnes Barron, der mit dem Rücken zur Kamera gedreht seine Stimme abgibt, verkündete sie, dass ihr Sohn das erste Mal wähle - und das für seinen Vater.