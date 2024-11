Promis an der Wahlurne

Lady Gaga, Billie Eilish, Julia Roberts und Co.: Stars zeigen sich bei der Wahl

Wie bereits im Wahlkampf erklärten auch am Tag der US-Präsidentschaftswahl in den USA viele Promis in den sozialen Netzwerken, für wen sie ihre Stimme abgeben und riefen ihre Fans zum Wählen auf.