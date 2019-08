Brigitte Bierlein: Ihr Zögern, ihren Mut, die ersten Fallstricke beschreibt ein Porträt in der Österreich-„Zeit“.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Brigitte Bierlein: Gezögert mit dem Ja © APA/HERBERT NEUBAUER

Die Übergangskanzlerin geizt mit Interviews: Sagen was ist, ist die Devise von Brigitte Bierlein. Und sich heraushalten, aus allem, was von wahlkämpfenden Parteien gegen sie, gegen die Regierung verwendet oder in deren eigenem Interesse missbräuchlich verwertet werden könnte.