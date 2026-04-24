In einem fremden Land haben es viele Frauen oft schwer, vor allem, wenn sie aus Ländern stammen, in denen die Männer das Sagen haben. Und trotzdem sind es die Frauen, die meist entscheidend sind für den Integrationserfolg der ganzen Familie. Das ist die Botschaft, die Integrationsministerin Claudia Bauer (ÖVP) bei ihrem Besuch im Frauenzentrum des Integrationsfonds im dritten Wiener Gemeindebezirk vermittelt wurde. Eine Frau aus dem Irak mit fünf Söhnen beschreibt das in passablem Deutsch so: „Ich habe in meinem Leben viel Gewalt erfahren, aber jetzt bin ich in Umschulung. Ich habe viel geschafft und ich glaube, dass ich noch mehr erreichen kann.“

Die fünffache Mutter sitzt in einem Halbkreis mit 18 weiteren Frauen, 17 davon tragen ein Kopftuch. Eine davon, eine Mutter mit zwei kleinen Kindern, erzählt, wie sehr ihr Frauenhäuser und Frauenzentrum geholfen hätten, sich von ihrem gewalttätigen Mann zu trennen. „Jetzt bin ich in Ausbildung und meine Kinder sind in Sicherheit“ berichtet sie von ihrer Angst, dass ihr Ex-Mann die beiden Kleinen mit zurück nach Syrien nehmen könnte.

Aufklärung über Rechte

Im Frauenzentrum erfahren diese Frauen, was ihre Rechte in Österreich sind, dabei geht es vor allem um den Schutz vor Gewalt, Trennung und Obsorge. Auch welche Gesetze hierzulande gelten und was diese für ihr Leben bedeuten. Solche Frauenzentrum seien wichtig, auch als Begegnungsstätten, weil „hier Frauen Frauen treffen und sich untereinander austauschen können“, beschreibt es eine Mitarbeiterin. Frauen, sagt sie, seien Multiplikatorinnen in ihren Gemeinschaften und deshalb „oft entscheidend für den Integrationserfolg ihrer Familien“.

„Schön, dass Sie hier sind“, verabschiedet sich Integrationsministerin Bauer von den Frauen, denen sie im Frauenzentrum an diesem Tag begegnet. Das ist längst kein ganz üblicher Satz mehr. Eine Frau, die gerade auf einen Beratungsgespräch wartet, ist ganz überrascht, hier die Ministerin persönlich zu treffen – der Bitte um ein gemeinsames Foto kommt Bauer gerne nach.