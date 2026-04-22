Ein deutscher Kriminalbeamter sorgt mit einer Aussage in einem Interview mit dem „heute journal“ des ZDF für Diskussionen. Am Montagabend wurde über die neue polizeiliche Kriminalstatistik 2025 für Deutschland berichtet, laut der zwar die Anzahl der insgesamt registrierten Straftaten um 5,6 Prozent abnahm, die Zahlen bei Tötungsdelikten (+ 6,5 Prozent) und Vergewaltigungen (+ 8,5 Prozent) jedoch deutlich anstiegen

Moderatorin Dunja Hayali sprach dazu mit Dirk Peglow, dem Vorsitzenden des Bundes Deutscher Kriminalbeamter. Er hob hervor, dass die Anzahl der Gewalttaten gegen Frauen steige, aber auch die Bereitschaft zur Anzeige von Straftaten nicht zuletzt durch Kampagnen gestiegen sei. „Wir haben mehr Aufklärungsarbeit geleistet, trotzdem haben wir da nach wie vor ein erhebliches Dunkelfeld“, erklärt Peglow. Im Jahr 2024 seien in Deutschland im Schnitt mehr als zwei Frauen täglich Opfer eines versuchten oder vollendeten Tötungsdeliktes geworden.

„Risiko erheblich höher“

„Ganz kurz zum Schluss: Was raten Sie Frauen?“, will Hayali vom Kriminalbeamten am Ende des Gesprächs wissen. Peglow, der aus Weimar zugeschaltet ist, antwortet: „Wenn man nach der statistischen Anzahl geht, besser keine Beziehung mit einem Mann eingehen. Da ist das Risiko erheblich höher, eben Opfer von psychischer oder physischer Gewalt zu werden.“ Die ZDF-Moderatorin lässt die Aussage unkommentiert und bedankt sich für das Gespräch.

Kein Generalverdacht, aber „unbequeme Realität“

Bei einigen Zusehern sorgt die Aussage, Frauen sollten besser Abstand von Beziehungen mit Männern nehmen, für Empörung. Später erklärt Peglow im Interview mit dem RedaktionsNetzwerk Deutschland, viele hätten seinen Satz falsch interpretiert. Er stelle Beziehungen zwischen Männern und Frauen nicht grundsätzlich in Frage und auch nicht alle Männer unter Generalverdacht. „Natürlich wollte ich mit der Aussage nicht eine Empfehlung geben, lieber Single zu bleiben. Das wäre eine Fehlinterpretation meiner Aussage. Selbstverständlich führen sehr viele Männer respektvolle, verantwortungsvolle und gewaltfreie Beziehungen“, so Peglow.

Stattdessen habe Peglow in gebotener Kürze auf „eine unbequeme Realität aufmerksam machen“ wollen: „Wir haben in Deutschland ein ernstes Problem mit Männern, die Frauen nicht respektieren, Grenzen missachten und Gewalt in Beziehungen ausüben. Darüber müssen wir offen sprechen.“ Wichtig sei, zu verstehen, dass das Risiko für psychische, physische oder sexuelle Gewalt vielmehr im persönlichen Nahraum liege als bei anonymen Fremdtätern.

Hasswelle auch gegen Moderatorin Hayali

Auch Hayali selbst, die im Herbst nach einer Welle von Morddrohungen eine Social-Media-Pause eingelegt hatte, sieht sich nach dem Interview mit Hass konfrontiert. „Jetzt gibt es Männer, die nicht etwa den Anstieg von Gewalt gegen Frauen beklagen, sondern Gewaltfantasien und Gewaltandrohungen äußern, gegen meinen Interviewpartner und gegen mich“, so Hayali auf Instagram. „Die Männer, die ich kenne, kriegen die Aussage nicht in den falschen Hals, (...) sondern können das sehr gut einordnen“, erklärt die Journalistin.