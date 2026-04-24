Man könnte meinen, eine Frau in der Politik, insbesondere eine Ministerin, weiß, wie es sich anfühlt, wenn misogyne Nachrichten, sexistische Anfeindungen und hasserfüllte Drohungen im Postfach landen. Doch auch ohne eigene Betroffenheit ist das Ausmaß digitaler Gewalt unverkennbar. So wirkt die Entscheidung unserer Familienministerin, der bundesweiten Beratungsstelle ZARA die Förderung für Betroffene von Hass im Netz zu entziehen, nicht nur unverantwortlich, sondern auch wie eine Verhöhnung von Betroffenen.

Hass im Netz nimmt zu und findet online, in sozialen Medien, einen nahezu grenzenlosen Echoraum. Amnesty International warnt dieser Tage „vor einer zunehmend rassistischen, patriarchalen, ungleichen und rechtsfeindlichen Weltordnung“. Diese existiert nicht im luftleeren Raum, sondern schlägt sich auch auf digitalen Plattformen nieder – und wirkt von dort aus weiter: Die Hemmschwelle für „analoge“ Übergriffe wird durch digitale Gewalt sukzessive abgebaut. Zielscheibe solcher Angriffe sind vor allem Frauen und Mädchen – sie machen rund 70 Prozent der Betroffenen von Online-Hass aus.

Und ja, wir alle wissen, dass auf allen politischen Ebenen gespart werden muss. Politik muss finanzielle Entscheidungen treffen, und es ist grundsätzlich plausibel, dass Organisationen ihre Arbeit einstellen, wenn ihr Auftrag z.B. erfüllt ist. Wenn jedoch ausgerechnet eine etablierte und spezialisierte Beratungsstelle in Zeiten zunehmender digitaler Gewalt finanziell abgewürgt wird, ist das weniger kluge Budgetentscheidung als vielmehr politisches Signal gegen kritische NGOs. Sparen heißt außerdem nicht, dass „andere“ (danke, Ministerin Holzleitner und Vizekanzler Babler!) einspringen.

Wer im Sozialbereich kürzt, zahlt den Preis später. Investitionen in den Sozialbereich sind immer auch Investitionen in eine gesunde Gesellschaft – eine Gesellschaft, die funktioniert, inklusiv ist und ja, auch leistungsfähig.

Hass im Netz kann man nicht einfach wegkürzen. Die Übernahme von Verantwortung aber sehr wohl.

© KLZ / Matthias Rokos

Anna Majcan ist Geschäftsführerin des Grazer Frauenrats.