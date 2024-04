Zwei Wochen nach dem ersten Wahldurchgang sind die Innsbruckerinnen und Innsbrucker heute erneut an die Wahlurnen gerufen. Ihr Wahlzettel fällt diesmal deutlich kürzer aus: Standen beim letzten Mal noch 13 verschiedene Listen zur Auswahl, kann das Kreuz diesmal nur bei einem von zwei Namen gesetzt werden – beim Grünen Georg Willi oder Ex-ÖVPler Johannes Anzengruber.

Glaubt man politischen Beobachterinnen und Beobachtern und den Kandidaten selbst, könnte die Sache recht knapp ausgehen. Willi hofft als amtierender Bürgermeister auf eine weitere Amtszeit, die diesmal besser verlaufen soll. Verhinderte Projekte und Streitereien werde es diesmal nicht geben, verspricht er. Willi sah sich durch den ersten Wahlgang, in dem er entgegen einiger Prognosen als Erster durchs Ziel gegangen war, derart bestätigt, dass er gleich im Anschluss „Sondierungsgespräche“ mit anderen Listen und Parteien ausrief. Das hat nicht allen Wahlberechtigten geschmeckt, die ein voreiliges Vorgehen eines noch nicht Bestätigten sahen. Auch Anzengruber war wenig begeistert und schlug das Gesprächsangebot aus, hätte es ihn als Zweitplatzieren doch zu einem Kandidaten von vielen gemacht.

„Caprese ist nur ein Vorspeisensalat“

Dass Anzengruber heute als chancenreicher Kandidat für den Bürgermeistersessel in die Stichwahl geht, hätte vor einigen Monaten ohnehin niemand für möglich gehalten. Dass ihn die ÖVP aus ihren eigenen Reihen verstoßen hatte, weil er sich selbst für den besten Spitzenkandidaten hielt, motivierte den selbstbewussten und gut vernetzten einstigen Hüttenwirt zur Gründung der eigenen Liste „JA – Jetzt Innsbruck“ – finanziert per Privatkredit über 250.000 Euro. Anzengruber gilt in der Stadt als bodenständiger Macher, politisch unbelastet, aber auch eigensinnig.

Negative Zuschreibungen vom politischen Mitbewerber erhielt er dennoch kaum, auch vor der Stichwahl vermieden sowohl er als auch Willi gegenseitige Angriffe. Während sich Anzengruber für alles offen zeigt, hat sich Willi bereits auf seine Wunschkoalition festgelegt: eine „Caprese-Koalition“ aus Grünen, JA und SPÖ. „Caprese ist nur ein Vorspeisensalat“, quittierte Anzengruber den Vorstoß. FPÖ-Kandidat Markus Lassenberger, der entgegen hoher Erwartungen hinter diesem ins Ziel kam, ist der Appetit indes vergangen. Denn der amtierende Bürgermeister hat eine Zusammenarbeit mit ihm ausgeschlossen.

Spannend wird, wie viele Menschen die beiden Kandidaten dazu motivieren können, sich ein weiteres Mal zu den Wahllokalen aufzumachen. Zuletzt lag die Wahlbeteiligung zwar bei 60 Prozent, die diesmal in deutlich geringerer Zahl angeforderten Wahlkarten könnten jedoch auf eine geringere Beteiligung hindeuten.