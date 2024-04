Das (später als erwartet) präsentierte Ergebnis der Gemeinderatswahl in Innsbruck sorgt für Erleichterung beim amtierenden Bürgermeister Georg Willi und Freudentaumel bei Kandidat Johannes Anzengruber, der es mit ihm in die Stichwahl geschafft hat. In zwei Wochen werden sich die 100.000 Wahlberechtigten der Tiroler Landeshauptstadt zwischen beiden entscheiden müssen. Die eigenen Entscheidungen hinterfragen muss hingegen die ÖVP, für die dieser Wahltag in zweifacher Hinsicht in einem Debakel endet.