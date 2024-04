Hochspannung in Innsbruck: Seit 16 Uhr haben in der Tiroler Landeshauptstadt die Wahllokale geschlossen. Nun beginnt das Auszählen. Dem Vernehmen nach könnte schon bald nach 17 Uhr durchsickern, wie die Vorentscheidung um das höchste Amt in Innsbruck ausgefallen ist. Die Entscheidung um den Bürgermeistersessel fällt ohnehin erst in zwei Wochen in einer Stichwahl. Ausgang offen.

Vier Spitzenpolitiker können sich reale Hoffnung auf den Einzug in die Stichwahl machen, darunter der amtierende Bürgermeister Georg Will (Grüne), dessen Strahlkraft in den letzten Jahren deutlich abgenommen hat. Ordentlichen Rückenwind hat im Wahlkampf FPÖ-Spitzenkandidat Markus Lassenberger verspürt, der den unschätzbaren Vorteil hat, dass die FPÖ die einzige größere Partei in Innsbruck ist, die nicht zerstritten ist und mit unterschiedlichen Listen antritt.

Erste Trends

Informell war gegen 17.30 Uhr zu erfahren, dass bei den Wahlkarten der Grüne Will vor dem ÖVP-Dissidenten Anzengruber und FPÖ-Kandidat Lassenberger liegt. Abgeschlagen auf Platz vier Ex-ÖVP-Staatssekretär Tursky. Wie aussagekräftig die Ergebnisse sind, ist schwer abschätzbar. Im Regelfall schneiden Grüne und Volkspartei bei den Wahlkarten gut ab, die FPÖ weniger überzeugend.

Dieses Problem hat das bürgerliche Lager. Ex-ÖVP-Staatssekretär Florian Tursky hat angesichts der schlechten Umfragen vor ein paar Wochen seine Zelte in Wien abgebrochen, um zu retten, was zu retten ist. Nicht minder gute Chancen auf die Stichwahl - und sogar auf den Bürgermeistersessel - hat der ÖVP-Dissident Johannes Anzengruber (JA-Jetzt Innsbruck).