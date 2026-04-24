Mehr als vier Jahre ist es bereits her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Mittlerweile bestimmen Drohnen das Kriegsgeschehen – und in diesem hat die Ukraine aktuell die Oberhand, wie der Militärstratege Gustav Gressel Freitagabend in der ZiB 2 im „ORF“ erläuterte.

„Russland verfolgt nach wie vor eine Zermürbungstaktik. Man versucht so viel Munition auf die Ukraine zu schießen, bis die Fliegerabwehr entweder zusammenbricht oder die Gesellschaft des Ganzen müde ist“, führte Gressel zunächst aus. Das beliebteste und am einfachsten herzustellende Mittel dafür: Drohnen.

„Man vermutet, dass Russland in diesem Jahr über 100.000 Langstreckenangriffsdrohnen produziert. Zum Vergleich: Konventionelle Marschflugkörper wird man etwa 3000 produzieren. Es stört sie nicht, wenn sie abgeschossen werden, sie sind Verbrauchsgut“, sagte Gressel.

Noch keine Panik in Moskau

Dass die Abstände zwischen den russischen Drohnenangriffswellen kürzer werden, erklärt er mit einer verbesserten Aufklärung: „Zu Beginn des Krieges benötigte man mehrere Wochen, bis man festgestellt hat, was man mit der vergangenen Angriffswelle angerichtet und neue Ziele geplant hat.“ Dies gehe nun deutlich schneller.

Das ändert allerdings nichts daran, dass der Krieg momentan sehr statisch ist. Hauptgrund seien die vielen Drohnen, die zum einen eine enorme Feuerkraft hätten und Kräftekonzentrationen des Gegners immer relativ schnell zerschlagen können. „Und die Drohneninfrastruktur ist relativ groß und statisch. Deshalb spielt sich eine Offensive immer nur in der Geschwindigkeit ab, in der ich die Drohneninfrastruktur, die Störsender und Kommandozentralen nachschieben kann. Das sind nur wenige Kilometer pro Tag.“

Russlands Armee sei außerdem langsam müde, die Verluste waren entsprechend groß. „Die Offensiven sind großteils erlahmt“, berichtete Gressel.

In Moskau bricht deshalb aber noch keine Panik aus, glaubt Gressel: „Der Kreml ist nach wie vor überzeugt, dass er langfristig auf dem längeren Ast sitzt. Dass, wenn die Armee die Erfolge nicht liefert, die man sich vorstellt, Donald Trump die Ukraine in einen aus Moskauer Sicht günstigen Abschluss zwingt.“

Großer qualitativer Vorsprung der Ukraine

Dass sich die russische Armee aktuell schwer tut, liegt aber nicht nur an den Ermüdungserscheinungen, sondern auch an der Hochtechnologisierung der Ukraine. Gressel betonte aber, dass „der Mensch dahinter sehr wichtig“ sei. Die Ukrainer hätten extrem viel bezüglich des richtigen und gezielten Einsatzes ihrer Waffen und Geräte dazugelernt. „Dementsprechend sind sie jetzt in einer Situation, in der sie ihre Mittel, auch wenn sie zum Teil weniger sind, einfach besser und effizienter als die russische Seite einsetzen. Daher schnellen bei den Russen die Verluste enorm nach oben.“

Dass die Ukraine aktuell die Oberhand hat, muss noch nicht viel bedeuten. Das sei laut dem Militärstrategen bereits mehrmals während des Krieges der Fall gewesen. Immer wieder hätten die Russen aber geschaut, was bei den Ukrainern funktioniert und die entsprechenden Adaptionen vorgenommen. „Der qualitative Vorsprung ist momentan allerdings sehr groß.“

Kann dieses Innovationsfenster sogar kriegsentscheidend sein? Möglich, aber Russland habe noch ein paar Optionen, meint Gressel. Beispielsweise eine Zwangsmobilisierung, die aber innenpolitisch riskant wäre.