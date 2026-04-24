Der britische Prinz Harry hat Kreml-Chef Wladimir Putin bei einem unangekündigten Besuch in der Ukraine dazu aufgerufen, den Krieg zu beenden. Der russische Präsident solle „weiteres Leid für Ukrainer und Russen gleichermaßen verhindern und einen anderen Kurs einschlagen“, sagte Harry am Donnerstag in Kiew. „Präsident Putin, kein Land profitiert von den anhaltenden Verlusten an Menschenleben, die wir derzeit erleben“, fuhr er fort.

Der jüngste Sohn von König Charles III. bezeichnete die Ukraine zudem als ein Beispiel für „Führung“ und „Einheit“. „Das ukrainische Volk hat etwas Außergewöhnliches geleistet. Ihr habt euch angepasst, ihr habt durchgehalten und ihr habt die Stellung gehalten“, fuhr Harry fort. „Nur wenige haben geglaubt, dass das möglich wäre. Und doch seid ihr hier. Ihr steht immer noch, kämpft immer noch, und führt immer noch.“ Harry rief die USA außerdem auf, eine entscheidende Rolle bei der Beendigung der russischen Invasion zu übernehmen. „Das ist ein Moment für amerikanische Führungsstärke“, sagte er.

Prinz Harry wandelt auf den Spuren seiner Mutter Lady Diana

Die ukrainische Bahn hatte zuvor ein Video veröffentlicht, das zeigt, wie der britische Prinz bei seiner Ankunft am Kiewer Bahnhof aus einem Zug steigt. Während seines Besuchs will Harry auch das Landminen-Räumprojekt Halo Trust besuchen, das bereits von seiner Mutter, Prinzessin Diana, unterstützt wurde.

Harry ist schon mehrmals in die Ukraine gereist, um seine Unterstützung für Kiew anlässlich des seit mehr als vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs zu bekunden und verletzte Soldaten zu unterstützen. Prinz Harry diente selbst lange in der britischen Armee. 2014 gründete er die Invictus Games, eine Sportveranstaltung für verletzte Soldaten und Veteranen.