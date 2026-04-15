Prinz Harry und seine Ehefrau Meghan trafen am Dienstag zu einem viertägigen Besuch in Down Under ein. Zum Beginn ihres Aufenthalts setzten die beiden auf soziale Themen: Sie besuchten unter anderem die Krebsstation eines Kinderkrankenhauses. Die Sussex wurden von Hunderten Schaulustigen begrüßt, als sie im Royal Children“s Hospital in Melbourne einen Stopp einlegten.

Wie die britische Nachrichtenagentur PA berichtete, umarmten sich Meghan und eine vierjährige Patientin namens Lily, nachdem das Mädchen ein selbstgeschriebenes Willkommensplakat und Blumen überreicht hatte. Harry schloss die Mutter einer 13 Jahre alten Patientin in die Arme. „Wir lieben Prinz Harry in Melbourne, wir lieben ihn alle so sehr, einfach die ganze Königsfamilie“, sagte eine 17-Jährige laut PA.

Später besuchte das Paar eine Einrichtung für Obdachlose, wo Meghan selbst Speisen zubereitete und gemeinsam mit Bewohnern aß. Auch eine kreative Familienveranstaltung in einem Veteranenmuseum stand auf dem Programm.

Impressionen vom ersten Tag ihres Australien-Besuchs:

Auch bezahlte Auftritte im Programm

Während der viertägigen Reise sind neben den Wohltätigkeits- aber auch Geschäftsveranstaltungen geplant. Die BBC berichtete mit kritischem Unterton, dass die beiden nicht nur Besuche bei wohltätigen Organisationen, sondern auch bezahlte Auftritte im Programm hätten.

Harry, der jüngere Sohn von König Charles III., dem Staatsoberhaupt Australiens, soll auf einer Konferenz zu psychischer Gesundheit eine Rede halten, für die Teilnehmer jeweils umgerechnet rund 600 Euro bezahlen müssen. Medienberichten zufolge blieb die Nachfrage hinter den Erwartungen zurück, weshalb Ticketpreise kurzfristig deutlich gesenkt wurden. Auch ein exklusives Event mit Meghan in Sydney sorgt für Diskussionen.

Meghan plant „Mädelswochenende“

Meghan wird nach Angaben der Organisatoren in Sydney an einem „einzigartigen Mädelswochenende“ im Intercontinental Coogee Beach Hotel teilnehmen. Für einen Preis von 1600 Euro werden Yoga, Klangtherapie und Dinners sowie ein Discoabend angeboten. Für eine „VIP-Erfahrung“ müssen Teilnehmerinnen noch mehr Geld hinlegen - dafür bekommen sie ein Foto mit Meghan am Gruppentisch und ein Sackerl mit Geschenken. Die Mischung aus sozialem Engagement und kommerziellen Auftritten stößt aber nicht überall auf Zustimmung..

Canberra-Besuch geplant: Kritik an Ausgaben für Sicherheitsmaßnahmen

In Australien wird zunehmend Kritik laut – aber nicht nur wegen der hohen Kosten für einzelne Veranstaltungen, sondern auch wegen der öffentlichen Ausgaben für Sicherheitsmaßnahmen während des Besuchs. Das Paar will dem australischen Rundfunksender ABC zufolge auch die Hauptstadt Canberra besuchen. Die Oppositionsführerin des Bundesstaates Victoria, Jess Wilson, kritisierte die Verwendung von Steuergeldern für Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des Paares. Bei ihrem ersten gemeinsamen Australien-Besuch im Jahr 2018 hatte das Paar scharenweise Fans angelockt. Die damalige Reise hatte Harry und Meghan auch nach Neuseeland und auf mehrere Pazifikinseln geführt.

Bilder von der ersten Australien-Reise im Jahr 2018:

Archie und Lilibet bleiben zu Hause

Das Paar, das sich vor mehr als sechs Jahren vom engeren Kreis des britischen Königshauses losgesagt hat, reist auf eigene Faust durch den fünften Kontinent. Im Auftrag der Krone waren die beiden zuletzt 2018 in Australien unterwegs. Ihre beiden Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) sind Berichten zufolge im US-Bundesstaat Kalifornien geblieben, wo die Familie seit Längerem lebt.