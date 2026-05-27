In der Villacher Straße in Spittal, beim Einkaufszentrum Kulmax, hat in den Räumlichkeiten der ehemaligen „Kult“-Filiale ein neues Geschäft eröffnet, das in den vergangenen Tagen bereits zahlreiche Kundinnen und Kunden angelockt hat. Die „Fussl Modestraße Mayr GmbH“ hat dort am 20. Mai offiziell ihr neues Fashion Outlet eröffnet. Auf rund 550 Quadratmetern Verkaufsfläche werden Mode aus Vorsaisonen sowie Restposten aus dem Fussl-Sortiment zu stark reduzierten Preisen angeboten. Das Angebot reicht von Jacken, Hemden und Shirts bis hin zu Pullis, Hosen und Kleidern. Vertreten sind dabei unter anderem die Marken 17&co, SaHara, Jean Carriere, apunto und hydro.

„Uns hat dieser Standort schon immer sehr gut gefallen und nun hat sich die Möglichkeit dafür ergeben“, erklärt das Unternehmen. Mit dem neuen Outlet wolle man zudem Platz für aktuelle Kollektionen in der regulären Filiale nur wenige hundert Meter weiter im Einkaufszentrum Neukauf schaffen. „Der Standort gibt uns die Möglichkeit, Ware aus Vorsaisonen und Einzelteile zu sehr günstigen Preisen zu verkaufen. Das wiederum garantiert, dass in unseren regulären Fussl Modestraße-Filialen nur topaktuelle Mode angeboten wird“, heißt es seitens Fussl.

Bereits großen Anklang gefunden

Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig am Standort beschäftigt sein werden, steht derzeit noch nicht endgültig fest. Laut Unternehmen läuft der Bewerbungsprozess noch. Bereits kurz nach der Eröffnung zeigt man sich mit der Resonanz äußerst zufrieden. „Das Outlet läuft super. Die ersten Tage waren sensationell. Es freut uns sehr, dass das Fashion Outlet bei den Kundinnen und Kunden so großen Anklang findet“, betont das Unternehmen.

Im März 2024 hatte Fussl ein Fashion Outlet im Villacher Einkaufszentrum VEZ eröffnet. Dieses wurde nach rund eineinhalb Jahren wieder geschlossen. Nun folgt mit dem Standort in Spittal der nächste Schritt. Die Geschichte der „Fussl Modestraße Mayr GmbH“ reicht dabei bis ins Jahr 1871 zurück, als im oberösterreichischen Ort im Innkreis eine kleine Gemischtwarenhandlung gegründet wurde. Aus dem Familienbetrieb entwickelte sich über mehrere Generationen hinweg ein Modeunternehmen mit heute rund 200 Standorten in Österreich und Süddeutschland.