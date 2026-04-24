„Das ist ein großer Wurf für Graz“, sagt Kurt Hohensinner selbstbewusst. Der ÖVP-Chef hat neben seiner Klubchefin Anna Hopper Architekt Guido Strohecker und Verkehrsplaner Kurt Fallast an seiner Seite versammelt, um den „Grazer Pakt“ als Lösung für die Herausforderung im Grazer Verkehr vorzustellen. Kernpunkt dabei: Bis zu 12.400 neue Pkw-Stellplätze, verteilt auf das ganze Stadtgebiet. Sie sollen die Basis dafür sein, an der Oberfläche weiter Parkplätze abbauen zu können. „Mit mehr Parkplätzen in Garagen schaff‘ ich mehr Platz für Radfahrer und Fußgänger“, fasst es Architekt Strohecker zusammen.

Er und Fallast verweisen auf andere Städte, die stets als Vorbilder in der Verkehrswende herangezogen werden. Barcelona, Amsterdam, Groningen, Utrecht. Was die alle eint, seien eine super Lebensqualität – „und ein Parkring im Zentrum und drum herum, der das alles erst möglich macht. Nur sagt das kaum jemand dazu“, so Fallast.

ÖVP will die Mobilität „neu denken“ und sich an Zürich ein Beispiel nehmen

Hohensinners „Grazer Pakt“, für den er bereits 2023 erstmals Unterschriften gesammelt hat, basiert auf dem „Zürcher Kompromiss“. „Auch dort war das Thema Verkehr hoch umstritten, bis man sich darauf verständigt hat: Auf der Oberfläche kommen Parkplätze weg, 80 Prozent davon wandern aber unter die Erde.“ So will er es in Graz auch handhaben. Tatsächlich wurde der Zürcher Kompromiss 1996 eingeführt, um ein politisches Patt zu überwinden – und das durchaus erfolgreich. 2021 wurde er aber wieder per Volksabstimmung aufgekündigt. Danach wurden Parkplätze an der Oberfläche weiter gestrichen, aber ersatzlos.

Aus dem ÖVP-Plan: eine komplette Überbauung beim Obi-Parkplatz in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße mit einem großen Park am Dach © Strohecker & Partner Architekten

Der Grazer Verkehrspakt sieht jedenfalls große und kleine Würfe vor: Am schnellsten, so Hohensinner, lassen sich die Park&Ride-Anlagen beim Murpark und in Andritz umsetzen. Beides Projekte, die schon seit Jahren auf eine Umsetzung warten, von der Rathaus-Koalition aber auf die lange Bank geschoben wurden. Für den Murpark-Ausbau hat Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne) aber heuer im März den Weg frei gemacht.

Im Autobahnkreisverkehr sehen die Planer Platz für eine Mega-Parkhaus

Die großen Visionen betreffen den Autobahn-Kreisverkehr in Webling und den Obi-Parkplatz in der Conrad-von-Hötzendorf-Straße. Die Fläche in Webling werde derzeit „leider nur sehr jämmerlich genutzt“, so Strohecker, der auch für die Bienenstock-Idee beim Eisernen Tor verantwortlich zeichnete. Seine und Fallasts Idee: In den Kreisverkehr eine große P+R-Anlage bauen, die 1000 bis 6000 Stellplätze haben könnte. Dazu sollte die Straßenbahn von Puntigam bis zur neuen Anlage verlängert werden, um direkt vom Auto in die Straßenbahn umsteigen zu können. „Und die Idee ist auch, dort einen Logistik-Hub unterzubringen, um die Zahl der 3,5-Tonner in der Stadt, die beim Zustellen die Gehsteige verstellen, zu reduzieren“, so Strohecker. Die Waren würde dort umgeschlagen und per Lasten-Tram in die Innenstadt gebracht, wo sie dann mit Lastenrädern weiter verteilt wird.

"Grazer Pakt" der ÖVP: Guido Strohecker, Anna Hopper, Kurt Hohensinner, Kurt Fallast © Büro Hohensinner

Bei der Obi-Vision stehen „noch ein paar Paragrafen im Weg“, die Umsetzung wäre aber spektakulär: Der bestehende Parkplatz – „eine reine Asphaltfläche“ – würde in gemischter Nutzung überbaut, mit einem großen Park am Dach. 1100 Pkw-Stellplätze haben Fallast und Strohecker dort eingeplant, die als P+R, aber auch als Quartiersgarage genutzt werden soll.

Die Frage nach den Kosten wischt Hohensinner weg

Laut Hohensinner bereits genehmigt ist eine Tiefgarage in der Wetzelsdorfer Straße mit 2000 Stellplätzen, die auch als Quartiersgarage für Reininghaus fungieren kann und in unmittelbarer Nähe des Nahverkehrsknotens Don Bosco ist. Im Auge hat er auch eine neue Tiefgarage am Lendkai mit 400 Parkplätzen, das Grundstück gehört dem Land. Die Tiefgarage am Andreas-Hofer-Platz soll neu gebaut werden (400 Plätze) und auf Sicht beim künftigen Nahverkehrsknoten Don Bosco ein P+R mit 1000 Plätzen entstehen.

Was das alles kosten soll? Diese Frage blockt der ÖVP-Chef ab. Er sagt nur so viel: „Eine Tiefgarage ist ja kein totes Kapital, sondern das kann man bewirtschaften und refinanzieren.“ Mit Partnern aus der Privatwirtschaft und Private-Public-Partnership-Modellen sei das am Ende kostenneutral, so seine Rechnung. Architekt Strohecker setzt die Errichtungskosten bei einer Tiefgarage bei bis zu 30.000 Euro pro Stellplatz an, bei Hochgaragen soll es weniger als die Hälfte sein.

Hohensinners Verkehrskonzept soll jedenfalls drei Dinge sicherstellen. Erstens: „Mehr Platz für Menschen und Grün an der Oberfläche.“ Zweitens: weniger Pendlerautoverkehr. Drittens: „Die Erreichbarkeit für alle sicherstellen.“ Und dafür brauche es die Parkplätze. Es sei ein Plan „ohne ideologische Brille“, betont Hohensinner – und kritisiert damit die aktuelle Koalition. Bei der Präsentation greift er öfters auf eine alte Nagl-Formel zurück: Graz „neu denken“.