Wachsoldaten auf der Berliner Mauer © (c) APA/AFP/GUNTHER KERN (GUNTHER KERN)

Es gibt keinen Museums- oder Gedenkstättenleiter, der in den vergangenen zehn Jahren so vielen Staatsoberhäuptern und Regierungschefs die Hand schütteln konnte. Professor Axel Klausmeier ist seit Jänner 2009 Leiter der Stiftung Berliner Mauer. Das Mahnmal an die deutsche Teilung ist Pflichtprogramm für jeden Berlin-Besucher. Der Kunst- und Architekturhistoriker kann wie kaum ein anderer das perfide Grenzsystem der ehemaligen DDR, die Opfer auf dem Todessteifen und geglückte und misslungene Fluchtversuche erklären.

In diesem Hör-Feature erzählt er über die Bedeutung des Erinnerns und die Funktion dieses Bauwerks, musikalisch umrahmt von der persönlichen Playlist Klausmeiers zum Mauerfall 1989.

Die Playlist von Axel Klausmeier Wenn ein Mensch lebt (Puhdys)

Russians (Sting)

Heroes (David Bowie)

Listen to Your Heart (Roxette)

Hilflos (Renft)

Gestaltung: Ingo Hasewend

Produktion: David Knes

