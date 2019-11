Die Mauer hat die Stadt zerrissen und zur Frontstadt gemacht. Seit 1989 wächst die Wunde zusammen. Die ewige Suche nach dem Unfertigen zieht Menschen aus aller Welt an – und stößt sie zugleich ab.

Das Brandenburger Tor in Berlin © (c) eyetronic - stock.adobe.com (Jan Christopher Becke)

Samstagnacht auf der Warschauer Straße an der Nahtstelle zwischen den Stadtteilen Friedrichshain und Kreuzberg. Der eisige Ostwind pfeift ohne Unterlass um backsteinerne Häuserecken und lässt Tausende Partywütige auf dem Weg Richtung Spree frösteln. Schön ist anders. Und dennoch. Es drängt und schiebt wie an einem Nachmittag auf dem Kurfürstendamm, nur dass der Himmel schwarz ist. Unzählige Clubs wie das Watergate oder Cassiopeia auf der einen, Berghain oder Kitkatklub auf der anderen Seite der Spree ziehen an und lassen abprallen, wenn der DJ einem nicht passt oder man selbst dem Türsteher nicht.