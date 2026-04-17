Sechs Wochen nachdem die ersten Bomben auf Teheran fielen, hat sich das Bild mittlerweile verdichtet. Benjamin Netanjahu war der zentrale Treiber des Angriffs auf den Iran. Nur wenige Tage vor Kriegsbeginn versprach der israelische Premier Donald Trump bei einem Treffen einen schnellen Erfolg durch einen Enthauptungsschlag.

Nun gibt es einen Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon, den Netanjahu so nicht wollte. Israels Premier musste sich aber dem Druck des US-Präsidenten fügen. Ohne eine auch die pro-iranische Hisbollah einschließende Feuerpause hätte der Iran wohl keiner weiteren Verhandlungsrunde mit den Amerikanern zugestimmt.

Dass Trump jetzt gegen den Willen Israels entschieden hat, zeigt einerseits, wie schnell er sein Nahost-Abenteuer hinter sich lassen will. Es zeigt aber auch, wie unmittelbar die beiden Kriege verknüpft sind Scheitern die USA-Iran-Verhandlungen, ist wohl auch die Feuerpause im Libanon Geschichte.