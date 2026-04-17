Der Iran hat seine Sperre der Straße von Hormuz aufgehoben und damit ein wichtiges Hindernis für eine Einigung mit dem Kriegsgegner USA aus dem Weg geräumt. US-Präsident Donald Trump, der vorerst an seiner eigenen Seeblockade festhalten will, bedankte sich ausdrücklich bei der iranischen Führung. Zwischendurch drohte der Iran, die Straße erneut zu sperren, sollte die USA es ihnen nicht gleichtun.

Die Freigabe der Meerenge und die neue Feuerpause im Libanon verbessern die Aussichten auf eine neue amerikanisch-iranische Gesprächsrunde. Das Treffen könnte schon an diesem Wochenende unter Vermittlung Pakistans stattfinden, sagte Trump. Im Streit um das iranische Atomprogramm liegen beide Seiten aber noch weit auseinander.

Vieles noch offen

Irans Außenminister Abbas Araghchi erklärte, die Straße von Hormuz sei für die Dauer der Waffenruhe im Libanon „komplett offen“. Schiffe können demnach auf dem Hin- und Rückweg aus dem Persischen Golf eine Route entlang der iranischen Küste nehmen. Laut der „New York Times“ stecken rund 900 Schiffe wegen der iranischen Sperre im Persischen Golf fest. Offen blieb zunächst, was geschieht, wenn Schiffe sich nicht an die von Araghchi genannte Route halten. Die Waffenruhe läuft am 27. April ab, könnte bei neuen Gesprächen aber verlängert werden.

Vor dem Iran-Krieg passierten täglich rund 130 Schiffe die Straße von Hormuz und transportierten dabei 20 Prozent der weltweit gehandelten Menge an Öl und Gas. Der Iran hatte die Meerenge während des Krieges für gesperrt erklärt und nur wenige Schiffe durchgelassen. Trump antwortete mit einer Blockade iranischer Schiffe durch die US-Marine, um iranische Ölexporte zu stoppen.

Auch die neue Waffenruhe im Libanon, die am Freitag in Kraft trat, macht eine Annäherung zwischen USA und Iran wahrscheinlicher. Teheran und der Vermittler Pakistan hatten bisher vergeblich gefordert, dass nicht nur im Iran-Krieg, sondern auch im Feldzug Israels gegen die pro-iranische Hisbollah-Miliz im Libanon die Waffen schweigen sollten.

Verhandlungen vermutlich am Wochenende

Die angedachte neue Verhandlungsrunde von Iran und USA soll wie das Auftakttreffen am vergangenen Wochenende in Pakistan stattfinden, wie Trump sagte. Eine Einigung mit dem Iran sei „sehr nahe“. Er werde selbst nach Pakistan reisen, wenn dort ein Abkommen unterzeichnet werde.

Trotz der positiven Vorzeichen dürfte eine Einigung zwischen USA und Iran schwierig werden. Zentraler Knackpunkt ist der Streit um das iranische Atomprogramm. Beim ersten Treffen in Islamabad forderte die US-Delegation laut Medienberichten, der Iran solle für die nächsten 20 Jahre auf eine Anreicherung von Uran – eine Voraussetzung für den Bau einer Atombombe – verzichten, doch Teheran wollte nur eine Frist von fünf Jahren zusagen.

Atomprogramm als Knackpunkt

Gestritten wird auch über den Umgang mit 440 Kilogramm hochangereichertem Uran in iranischen Atomanlagen. Die USA verlangen die Herausgabe des Materials, doch der Iran bietet lediglich an, das Uran so weit zu verdünnen, dass es nicht für Atomwaffen reicht. Pakistans Militärchef Asim Munir brachte bei seinem Besuch in Teheran neue US-Vorschläge mit, wie der Sender Al-Jazeera berichtete.

Die Frage der Urananreicherung ist für beide Seiten entscheidend. Im Iran hatte der frühere Regimechef Ali Khamenei das Recht darauf für unverhandelbar erklärt. Die neue Führung unter Khameneis Sohn Mojtaba hält sich an diese Vorgabe und fühlt sich durch den Kriegsverlauf in ihrer harten Linie bestärkt: Die USA und Israel scheiterten damit, die Islamische Republik zu stürzen und das Raketenprogramm zu vernichten.

Während Teheran bei der Urananreicherung möglichst wenige Zugeständnisse machen will, fordert Trump ein möglichst großes Entgegenkommen der Iraner: Er strebt ein Atomabkommen an, von dem er vor seinen Wählern sagen kann, es sei besser als der Vertrag seines Vorgängers Barack Obama aus dem Jahr 2015. Dabei geht es nicht nur um Trumps Eitelkeit. Der Präsident braucht vor den Kongresswahlen im November einen durchschlagenden Erfolg im Iran-Konflikt, denn bisher lehnen die meisten Wähler seinen Kurs ab und klagen über die gestiegenen Benzinpreise.

Angestrebt wird ein Rahmenvertrag, dessen Details erst später ausgehandelt werden sollen; die Verhandlungen vor dem Abkommen von 2015 hatten Jahre gedauert. Auch andere Probleme wie die Sperre der Straße von Hormuz und die US-Forderung nach Obergrenzen für das iranische Raketenprogramm dürften bei einem neuen Verhandlungstermin besprochen werden.

Droht ansonsten ein neuer Krieg?

Für den Fall des Scheiterns der Gespräche bereiten sich USA und Iran auf neue Gefechte vor. US-Verteidigungsminister Pete Hegseth sagte, sein Land könne den Krieg jederzeit fortsetzen. Laut dem Iran-Experten und früheren israelischen Militärgeheimdienstler Danny Citrinowicz repariert der Iran unterirdische Raketen-Fabriken.

Ein neuer Krieg würde voraussichtlich wenig an den Verhandlungspositionen ändern. Die USA und Israel könnten zwar wie angedroht zivile Einrichtungen wie Kraftwerke im Iran bombardieren, doch das würde iranische Angriffe auf die Energieinfrastruktur der Golfstaaten auslösen und die Weltwirtschaft tiefer in die Krise stürzen.