Seit Beginn des Kriegs zwischen Israel, dem Iran und den USA hatte die pro-iranische Hisbollah ihre Angriffe auf Israel intensiviert. Israel antwortete mit massiven Luftangriffen und Bodentruppen im Südlibanon. Seither sind etwa eine Million Menschen auf der Flucht. Die humanitäre Lage war schon zuvor angespannt. „Der Libanon ist grundsätzlich ein sehr fragiler Staat, der bereits vor der jüngsten Eskalation unter enormem Druck stand. Das Land hat sehr viele Geflüchtete aufgenommen, unter anderem aus Syrien, und die wirtschaftliche Situation war schon vorher äußerst schwierig“, betont Marcus Bachmann von Ärzte ohne Grenzen. Er verbrachte zuletzt einige Monate in der Region. Die meisten Menschen hätten kaum Reserven mehr. „Viele mussten zeitweise auf der Straße leben oder sich provisorische Unterkünfte bauen.“ Gleichzeitig verfügt der libanesische Staat nur über sehr begrenzte Kapazitäten, um die Bevölkerung zu unterstützen.

Hoffnung

Die Waffenruhe hat bei vielen Geflüchteten jedoch Hoffnung geweckt, weshalb zahlreiche Familien nun versuchen, in ihre Heimatorte im Süden des Landes zurückzukehren. Auf den Straßen in Richtung Süden bildeten sich Augenzeugen zufolge lange Staus. Zahlreiche Fahrzeuge waren dicht bepackt und mit Matratzen und weiteren Habseligkeiten beladen. Einige schwenkten Fahnen der Terrormiliz Hisbollah aus dem Fenster, andere zeigten das Siegeszeichen mit den Händen. „Allerdings werden viele feststellen, dass ihre Häuser zerstört sind. In manchen Orten ist kaum noch Infrastruktur vorhanden“, erklärt Bachmann. Zudem fehlt es laut dem Nothelfer an Grundlegendem. Im Südlibanon und in den als Dahiya bekannten südlichen Vororten Beiruts herrscht nach Wochen des Kriegs großflächige Zerstörung. Viele Verbindungswege in Richtung Süden wurden während des Kriegs vom israelischen Militär angegriffen und zerstört.