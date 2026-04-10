Coco ist zwar ein Raubvogel, für Angst und Schrecken sorgt er aber nicht mit Eigentumsdelikten. Seit 23. Februar kam es in der malerischen belgischen Stadt Dinant zu zig Vorfällen, bei denen sich der Mäusebussard nichtsahnenden Passanten im Flug von hinten näherte, um mit seinen kräftigen Krallen deren Hinterkopf zu greifen. Schwere Verletzungen wurden zwar nicht gemeldet, doch einige Personen erlitten blutende Wunden. Die Stadt versuchte dem Treiben ein Ende zu setzen und bekam von der Jagdbehörde Mitte März eine Sondergenehmigung, um das Tier zu fangen.

Als man am 26. März stolz den Fang meldete, war Coco schon längst auch medial ein Überflieger – und der Umgang mit ihm heiß diskutiert. Wenige Tage später war das Tier – nach einem nächtlichen Einbruch von Unbekannten – aus dem Tierschutzzentrum, in dem er untergebracht war, verschwunden. Bald kam es zu erneuten Attacken.

Die Experten, die Coco (zumindest kurz) beobachten konnten, vermuten als Grund für das aggressive Verhalten, dass er in Gefangenschaft aufgewachsen ist und sich von seinen Annäherungen an Menschen Futter erwartet.

Es bleibt skurril: Die Stadt rät ihren Bewohnern nun allen Ernstes, nur mehr mit aufgespanntem Regenschirm außer Haus zu gehen, um sich vor Angriffen zu schützen. Ein Stadtbewohner behauptete gestern in einem weit verbreiteten Posting, dass er Coco selbst gefangen und weit weg ausgesetzt habe, um einer erneuten Gefangennahme und der möglichen Einschläferung zuvorzukommen. Ob das stimmt, war zunächst unbekannt.