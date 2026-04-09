300 Sonnentage im Jahr, blaues Meer und weiße Strände – damit warb Griechenland bislang um Urlauber. Nun entdecken die Tourismusstrategen eine neue Attraktion: die dunkle Nacht. Astrotourismus – das Beobachten des Sternenhimmels – gilt als einer der am schnellsten wachsenden Trends in der globalen Reisebranche.

Über Bergstraße zu den Sternen

Kefalonia ist die größte der Ionischen Inseln, und der Ainos mit 1628 Metern ihr höchster Berg. Vom Gipfel, den man über eine schmale, kurvenreiche Straße erreicht, eröffnet sich ein beeindruckendes Panorama: Tief unten glitzert das Meer, der Blick geht zu den Nachbarinseln Zakynthos und Ithaka bis zum Festland.

Tagsüber am Meer, nachts bei den Sternen. Griechenland, Kefalonia © Adobe Stock / Igor Tichonow

Doch so überraschend es klingt: Wenn die Dunkelheit über Kefalonia hereinbricht, reicht die Sicht von hier oben noch viel weiter – bis tief in unsere Galaxis. Der Ainos-Nationalpark ist seit 2023 der erste zertifizierte „Dark Sky Park“ Griechenlands. Diese Auszeichnung wird von der International Dark Sky Association (IDA) an Orte mit außergewöhnlicher Qualität des Nachthimmels vergeben.

Mitarbeiter der staatlichen Umwelt- und Klimaschutzbehörde, Amateurastronomen und Freiwillige machen Besucher hier mit dem Nachthimmel vertraut – mit Planeten, Sternbildern und fernen Galaxien. Die kostenlosen sommerlichen Beobachtungsnächte haben sich zu einer festen Institution mit großer Anziehungskraft entwickelt. Wissbegierige, Schülergruppen, Studenten und Touristen kommen, um ferne Himmelskörper zu bestaunen.

Viele beschreiben das Erlebnis auf dem Gipfel des Ainos inmitten dunkler Tannenwälder, begleitet von den Geräuschen nachtaktiver Vögel, als magisch. Besonders reizvoll ist, dass sich die Milchstraße, Sternschnuppen oder Planeten mit bloßem Auge beobachten lassen – ein Anblick, der in dicht besiedelten Gebieten wegen Lichtverschmutzung kaum noch möglich ist.

Die griechische Regierung hat den Trend erkannt. Bis 2030 sollen im ganzen Land weitere zehn zertifizierte Dark Sky Parks entstehen – unterstützt durch EU-Fördermittel. Auch wenn der Ainos bislang der einzige Dark Sky Park des Landes ist, bietet Griechenland zahlreiche weitere Orte mit idealen Bedingungen. Dazu zählen der nördliche Pindos-Nationalpark an der Grenze zu Albanien, die Region Tzoumerka im Süden des Pindos-Gebirges, Agrafa – eine dünn besiedelte Bergregion im mittelgriechischen Thessalien - sowie das Parnon-Gebirge auf der Peloponnes.

Auf dem Berg Helmos oberhalb von Kalavryta auf der Peloponnes befindet sich in 2.340 Metern Höhe das „Aristarchos“-Teleskop – eines der größten optischen Fernrohre Kontinentaleuropas. Benannt ist es nach Aristarchos von Samos, einem bedeutenden Astronomen der Antike. Die Griechen legten einst das Fundament für die moderne Astronomie, indem sie den Übergang von Mythologie zu systematischer Beobachtung vollzogen.

Astrotourismus und Badeurlaub

Wer sich für den Sternenhimmel begeistert, muss nicht zwingend abgelegene Bergregionen aufsuchen. Astrotourismus lässt sich gut mit Badeurlaub verbinden, nicht nur auf Kefalonia, das für seine Strände berühmt ist. Auch auf den Kykladeninseln Santorini, Paros und Naxos gibt es spezialisierte Angebote. Einige Hotels verfügen über „Stargazing“-Terrassen oder stellen Teleskope bereit. Oft genügt aber schon ein Fernglas, um einen Nachthimmel zu erleben, wie man ihn aus Großstädten kaum noch kennt.

Auf Rhodos befindet sich nahe Faliraki das „Rhodes Observatory“ – ein privates Projekt, das Astronomie für jedermann zugänglich macht. Geführte Programme ermöglichen Beobachtungen von Sternhaufen und Galaxien. Eine Besonderheit auf Rhodos sind Sonnenbeobachtungen am Tag, bei denen Sonnenflecken sichtbar werden. Kein Wunder: Rhodos gilt mit über 3.000 Sonnenstunden jährlich als die sonnenreichste Insel Griechenlands.