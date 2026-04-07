Das Weltall ist nicht der Ort für Emotionen, sondern für punktgenaues raumfahrerisches Zusammenspiel – in diesem Moment war es aber anders: Reid Wiseman, Kommandant der NASA-Mission Artemis 2, konnte seine Tränen fern der Erde kaum zurückhalten, als sein kanadischer Kollege Jeremy Hansen mit brüchiger Stimme im Rahmen eines Live-Einstiegs sagte: „Es ist ein heller Punkt auf dem Mond. Und wir würden ihn gerne Carroll nennen.“ Gemeint war ein Mondkrater, der ab sofort den Namen der früh verstorbenen Frau von Wiseman tragen soll. Ein überaus denkwürdiger, stiller Moment, in dem ein ferner Punkt auf dem Erdtrabanten mit menschlichem Gefühl aufgeladen wurde.

Am weitesten Punkt war man 406.771 Kilometer von der Erde entfernt, der 1970 im Rahmen der „Apollo 13“-Mission aufgestellte Rekord von 400.171 Kilometern fiel. Mittlerweile ist die vierköpfige Crew – neben Wiseman und Hansen sind auch die Astronautin Christina Koch und ihr Kollege Victor Glover an Bord der Orion-Raumkapsel – auf dem Rückweg. Bei ihrem Orbit um den Mond herum hatten sie immerhin sieben Stunden Zeit, den Himmelskörper ganz besonders intensiv zu beobachten.

Insbesondere auf der Rückseite des Mondes – der sogenannten, vermeintlich dunklen Seite – konnte die Crew dabei auch aufgrund der besonderen Sonnenverhältnisse Details wahrnehmen, die nie ein Mensch zuvor mit den eigenen Augen gesehen hat. „Es ist überwältigend, was sich mit bloßem Auge erkennen lässt!“, ließ Astronaut Hansen den Enthusiasmus an Bord spürbar werden. Für immerhin 40 Minuten herrschte dann allerdings völlige Funkstille: Das Raumschiff war in dieser Zeit (planmäßig) im Funkloch. „Es ist so schön, wieder von der Erde zu hören“, sagte Koch danach.

Der Erdtrabant von der Orion-Raumkapsel aus gesehen © IMAGO

Gernot Grömer, Direktor des Österreichischen Weltraum Forums (ÖWF), hält die Direktschaltung zwischen dem Team aus Wissenschaftlern auf der Erde und der Crew für symbolträchtig: „Damit wurde eine jahrzehntelange Tradition gebrochen, wonach ausschließlich der ,Capcom‘ – also der zentrale Verbindungssprecher im Kontrollzentrum in Houston – direkt mit der Besatzung spricht.“ Auf diese Weise wurden dort die Vorschläge für die Namensgebung für insgesamt zwei Mondkrater dann auch gleich bestätigt: „Integrity- und Carroll-Krater, laut und deutlich. Danke!“

Was aus der Orion-Raumkapsel für alle Welt zu hören war, war auch für interessierte Laien durchaus nachvollziehbar: „Die Beschreibung der Mondoberfläche durch die Crew zeugte von einem exzellenten geologischen Trainingsstand“, bilanziert Grömer. Generell sei die Zusammenarbeit an Bord auch nach einer Woche hervorragend – „was bei den überaus beengten Platzverhältnissen selbst für Profis nicht selbstverständlich ist“, merkt der Astrophysiker an: Pro Kopf gerechnet ist die Orion in ihrem Inneren nämlich bloß unwesentlich größer als eine Apollo-Kapsel es einst gewesen ist.

Mehr als 2,3 Millionen Kilometer absolviert

Nach rund zehn Tagen und mehr als 2,3 Millionen zurückgelegten Kilometern soll die Besatzung laut Plan Samstagfrüh (MEZ) sanft im Pazifik aufsetzen: Der vorangehende Wiedereintritt in die Atmosphäre wird ein heikler Moment: Das Raumschiff ist dann Temperaturen von über 2700 Grad Celsius ausgesetzt – dabei verkohlt und verdampft das Material des Hitzeschilds des Raumschiffs. Das zuvor abgeworfene Servicemodul verglüht hingegen im All.

Die zwei Töchter, die Artemis-2-Kommandant Wiseman nach dem Tod seiner Frau alleine aufzieht, warten sehnlich. Er wird künftig in sternenklaren Nächten wohl mit besonderen Gefühlen zum Mond blicken.