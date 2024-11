Israel und die pro-iranische Hisbollah haben nach mehr als einem Jahr Krieg mit fast 4000 Todesopfern ihre Gefechte im Libanon für beendet erklärt. In der Nacht zum Mittwoch trat eine von den USA und Frankreich vermittelte Feuerpause in Kraft. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu drohte der Hisbollah jedoch mit neuen Angriffen, falls die Miliz sich nicht an die Abmachung halten sollte. Anders als im Gaza-Krieg versprechen sich die Kriegsparteien im Libanon von einem Ende der Kämpfe mehr als von der Fortsetzung des Krieges. Ein Überblick über die Eckpunkte der Einigung und die wichtigsten Gründe für die Kompromissbereitschaft von Israel und Hisbollah: