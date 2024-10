Stehen Israel und der Iran kurz vor einem offenen Krieg?

Analyse. Politikanalyst und Militärexperte Franz-Stefan Gady beleuchtet jede Woche die Brennpunkte der Geopolitik. Diesmal: Droht der große Krieg zwischen dem Iran und Israel? Greift Israel iranische Atomanlagen an? Und was bedeutet das alles für die Situation in Gaza und im Libanon?