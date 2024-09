Der dschihadistische Terror ist zurück. Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 mobilisiert sich weltweit eine neue Gewaltbewegung, die sich in westlichen Gesellschaften schnell auszubreiten droht. Wer die Akteure sind, was ihre Motivation ist und wie Europa entgegenwirken kann – darüber sprach Terrorismusforscher Peter Neumann anlässlich der Präsentation seines neuen Buches „Die Rückkehr des Terrors“.