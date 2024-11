Während sich nach mehr als einem Jahr Krieg zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz im Libanon die Anzeichen für eine kurz bevorstehende Waffenruhe verdichten, versucht Israel offenbar, noch vollendete Tatsachen zu schaffen: Die Armee griff am Dienstagnachmittag in großem Umfang Ziele der Hisbollah in der libanesischen Hauptstadt Beirut an, zum Teil laut Augenzeugen auch im Zentrum der Stadt.