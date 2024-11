Wegen mutmaßlicher Kriegsverbrechen im Gazastreifen hat der Internationale Strafgerichtshof in Den Haag nun Haftbefehl gegen Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu erlassen. Die Richter folgten also einem Antrag von Chefankläger Karim Khan. Auch gegen Israels Ex-Verteidigungsminister Joav Gallant und einen, von Israel vermeintlich getöteten, Anführer der Terrororganisation Hamas, Mohammed Deif, ergingen internationale Haftbefehle. Was aber bedeutet all das? Fragen und Antworten zur Causa.