Das Überraschendste am israelischen Militärschlag gegen den Iran in der Nacht zum Samstag war, wie wenig Überraschendes er brachte. Kampfflugzeuge und Drohnen griffen bei den seit Wochen erwarteten Bombardements militärische Ziele im Iran an und töteten zwei Soldaten. Größere Schäden gab es nach iranischen Angaben nicht, doch weitere Eskalationen sind möglich: Beide Seiten drohen mit neuen Angriffen. Die Zielauswahl der Israelis könnte nach Angaben von Experten darauf hindeuten, dass der Luftschlag vom Samstag der Auftakt zu einer größeren Konfrontation war.

Israelische Politiker hatten seit einem iranischen Raketenangriff auf Israel am 1. Oktober mit Vergeltung gedroht. Verteidigungsminister Yoav Gallant hatte gesagt, Israels Antwort werde „tödlich, präzise und vor allem überraschend“ ausfallen. Nach Medienberichten waren vorübergehend Angriffe auf das iranische Atomprogramm und die Ölindustrie – das Herzstück der iranischen Wirtschaft – geplant.

Keine Öl- und Atomanlagen im Visier

Gemessen an den israelischen Ankündigungen fiel der Angriff vom Samstag begrenzt aus. Zwar waren nach Medienberichten rund hundert Kampfjets beteiligt, die in einer ersten Angriffswelle die Luftverteidigung iranischer Partner im Irak und in Syrien beschossen, dann die iranische Luftabwehr ins Visier nahmen und schließlich Raketenfabriken im Iran bombardierten. Etwa 20 Ziele wurden demnach angegriffen, doch weder Öl- und Atomanlagen noch Hauptquartiere iranischer Streitkräfte wurden getroffen. Der Angriff dauerte nach israelischen Angaben rund dreieinhalb Stunden.

Israel feuerte auf Ziele in der Nähe der Hauptstadt Teheran sowie im Westen und Südwesten des Landes, wie der Iran mitteilte. Die israelischen Jets hätten vor allem Gebiete westlich von Teheran beschossen, doch die Angriffe seien von der Luftabwehr „neutralisiert“ worden, meldete die staatliche Nachrichtenagentur Irna. Die Energie- und Ölinfrastruktur arbeiteten laut Irna nach dem Angriff normal, auch wurde der iranische Luftraum nach kurzer Unterbrechung wieder für den zivilen Verkehr geöffnet.

„Niedrigste Eskalationsstufe“

„Israel entschied sich für die niedrigste Eskalationsstufe“, sagt Kristof Kleemann, Projektleiter der Friedrich-Naumann-Stiftung in Jerusalem. „Die israelischen Gegenschläge konzentrierten sich auf iranische Radar-, Luftabwehr- und Raketenanlagen“, sagte Kleemann der Kleinen Zeitung.

Reaktionen einiger iranischer Regierungsmitglieder legten nahe, dass die Islamische Republik den Schlagabtausch mit Israel vorerst nicht fortsetzen will. Der Iran habe den Feind gedemütigt, erklärte Vizepräsident Reza Aref. In den vergangenen Monaten hatte die Führung der Islamischen Republik versucht, den Konflikt mit Israel zu kontrollieren. Teheran will einen Krieg gegen Israel und die USA vermeiden, der das Überleben des theokratischen Regimes infrage stellen könnte.

Ob das weiterhin die iranische Linie sein wird, war am Samstag unklar. Das Außenministerium in Teheran teilte mit, der Iran sei nach dem Angriff vom Samstag „berechtigt und verpflichtet, sich gegen die israelische Aggression zu verteidigen“. Der nächste iranische Schlag gegen Israel werde „sehr schmerzhaft“ sein, schrieb der iranische Regierungsberater Seyed Mohammed Marandi auf X (Twitter) unter dem Foto eines iranischen Raketenbunkers. Der Iran verfügt über Raketen, die Israel erreichen können. Revolutionsführer Ajatollah Ali Khamenei, der bei allen wichtigen Fragen im Iran das letzte Wort hat, äußerte sich zunächst nicht.

Israel soll Iran indirekt kontaktiert haben

Auch Israels Armee ließ offen, ob sie die jüngste Runde der Auseinandersetzung mit dem Iran als vorerst beendet ansieht. Die US-Nachrichtenseite Axios meldete, Israel habe dem Iran vor dem Angriff über Mittelsmänner mitteilen lassen, dass die Bombardements bevorstünden und welche Bereiche des iranischen Militärsektors beschossen werden sollten. Zu der Botschaft habe die Aufforderung an den Iran gehört, auf einen Gegenschlag zu verzichten. Am Samstag erklärte die israelische Armee, sollte es neue iranische Angriffe geben, werde Israel wieder reagieren.

Die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu befürchtet offenbar keinen raschen Gegenschlag der Iraner: Sie warnte die israelische Bevölkerung nicht. Netanjahu hatte den iranischen Angriff vom 1. Oktober als „großen Fehler“ bezeichnet, für den Teheran bezahlen werde. Westliche Iran-Gegner forderten, Israel solle versuchen, bei seinem Vergeltungsschlag das iranische Regime zu stürzen.

Möglicherweise versuchte Israel am Samstag, den Iran sturmreif zu schießen. Die Bombardements könnten die Fähigkeit Irans, „sich gegen künftige Angriffe zu verteidigen oder Gegenschläge zu führen“, massiv geschwächt haben, sagte Kleemann. Nach seiner Einschätzung könnte Israel noch einmal angreifen, bevor die Iraner Zeit haben, die Schäden an ihrer Flugabwehr zu reparieren: „Offen bleibt, ob Israel vor der Amtseinführung eines US-Präsidenten oder einer US-Präsidentin weitere Ziele im Iran angreifen wird, um die Schwächung der iranischen Luftabwehr auszunutzen.“