Die Ukraine hat nach russischen Angaben russisches Territorium mit von den USA gelieferten ATACMS-Raketen beschossen. In der Nacht auf Dienstag habe Kiew eine Militäreinrichtung in der Grenzregion Brjansk mit sechs ballistischen Raketen angegriffen, hieß es am Dienstag in einer von staatlichen russischen Nachrichtenagenturen veröffentlichten Erklärung des Verteidigungsministeriums in Moskau. Demnach wurden von den USA gelieferte Langstreckenraketen des Typs ATACMS eingesetzt.

Der russische Außenminister Lawrow kündigte nun eine „entsprechende“ Antwort auf den Beschuss an.

Wie russische Nachrichtenagenturen am Dienstag unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium weiter berichteten, wurden fünf der Raketen abgefangen und eine beschädigt. Die Trümmer einer Rakete seien auf eine Militäreinrichtung in der Region gefallen und hätten einen Brand verursacht, hieß es in dem Bericht weiter. Der Angriff habe keine Opfer oder Schäden verursacht, so das Ministerium in Moskau weiter.

„Erhebliche Eskalation“

Die russische Agentur RIA Novosti meldete auf ihrer Homepage: „Heute Nacht um 3.25 Uhr hat der Feind eine Einrichtung auf dem Gebiet der Region Brjansk mit sechs ballistischen Raketen angegriffen.“ Nach bestätigten Daten seien ATACMS-Raketen US-amerikanischer Herkunft verwendet worden, schrieb RIA online weiter. Auch die russischen Agenturen TASS und Interfax berichteten von der Attacke und bezogen sich dabei ebenfalls auf das russische Verteidigungsministerium. Für den Kreml bedeute diese Attacke am 1.000 Tag des Krieges eine „erhebliche Eskalation“, hieß es weiter. Auch auf einem russischen Militärblog und auf inoffiziellen Telegramkanälen war von Explosionen bei Karatschew die Rede. Die Stadt ist etwa 115 Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt.

Zuvor hatte es aus Kiew geheißen, dass ein russisches Waffenlager in der Nähe von Karatschew in der Region Brjansk angegriffen worden sei. Das berichteten Bloomberg und Reuters und bezogen sich dabei auf den ukrainischen Generalstab. Zwei ukrainische Medien berichteten, es habe sich um einen Erstschlag mit von den USA gelieferten ATACMS-Raketen gehandelt. Eine offizielle Bestätigung der Ukraine, welche Waffe eingesetzt wurde, gab es nicht. Der Generalstab des Militärs und der militärische Nachrichtendienst antworteten nicht sofort auf Reuters-Bitten um eine Stellungnahme. Das Portal RBK-Ukraina zitierte eine Armeequelle mit den Worten: „Das Objekt ist erfolgreich zerstört worden.“ Unabhängig überprüfbar waren diese Angaben jedoch nicht.

Erstmals ATACMS-Raketen im Einsatz

Die USA gestatten der Ukraine nach Medienberichten erst kürzlich, die Waffen mit bis zu 300 Kilometern Reichweite auch gegen Ziele in Russland einzusetzen. Dies gilt als Antwort auf den vermuteten Einsatz nordkoreanischer Soldaten aufseiten Moskaus. Der Kreml wiederum betrachtet die US-Waffen als eine Eskalation und eine Verwickelung der USA und anderer westlicher Staaten in den seit genau 1.000 Tage währenden Krieg.

Bisher durfte die Ukraine nur HIMARS-Raketenartillerie aus den USA gegen Ziele dicht hinter der russischen Grenze einsetzen, um die Offensive gegen die ostukrainische Großstadt Charkiw abzuwehren. Die Entscheidung des ausscheidenden US-Präsidenten Joe Biden ist im Lager seines Nachfolgers Donald Trump auf Kritik gestoßen.

Unterdessen rückte das russische Militär nach Angaben aus Moskau in der Ostukraine weiter vor und eroberte dort erneut ein Dorf. Dabei handle es sich um die Ortschaft Nowoselydiwka, meldete die staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. Seit August erobert Russland in der Ostukraine Dorf um Dorf und verzeichnet seine schnellsten Geländegewinne seit dem ersten Kriegsjahr 2022.