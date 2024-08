Ein kleines Detail mit großer Wirkung? Bereits vor der Absage der Konzerte in Wien waren einige Fans von Taylor Swift (34) in heller Aufregung. Sie hätten in einem aktuellen Posting des Superstars eine versteckte Botschaft entdeckt, die weltpolitische Auswirkungen haben könnte.

Bild sorgt für Spekulationen

Das besagte Bild, das am Mittwoch auf Swifts Instagram-Kanal gepostet wurde, zeigt die Sängerin in der Mitte der Bühne bei ihrem Konzert in Warschau, Polen. Im Hintergrund des siebten Bildes ist eine Frau in einem Hosenanzug zu sehen, die ihr beim Verlassen der Bühne zuwinkt. Viele wollten in ihr Kamala Harris erkennen.

Die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten würde sicherlich von der Unterstützung der Popsängerin profitieren. „Ein sogenanntes ‚Endorsement‘ hat massive Auswirkungen. Gerade die entscheidenden Unabhängigen in den Swing States - also Wähler, die weder als Demokraten noch als Republikaner registriert sind - lassen sich traditionell davon beeinflussen“, sagt Andrea Römmele, Politikwissenschaftlerin an der Hertie School in Berlin und derzeit Thomas-Mann-Fellow in Los Angeles.

Seit ihrem politischen Outing als Demokratin im Jahr 2018 hält sich Swift mit klaren Botschaften nicht mehr zurück. 2020 schrieb sie den Song „Only the Young“, der sich kritisch mit Themen wie Waffengewalt und der US-Politik auseinandersetzt. Die 34-Jährige ging sogar so weit, den Demokraten den Song kostenlos für Wahlwerbespots zur Verfügung zu stellen. Im Kampf um das Weiße Haus unterstützte sie offen Joe Biden.

Im diesjährigen Präsidentschaftswahlkampf hat Swift bislang noch für keinen Kandidaten ein gutes Wort eingelegt - nicht für Biden, schon gar nicht für Trump und wohl auch nicht für Harris. Denn: Ein Faktencheck von CNN zeigt, dass es sich bei dem ominösen Foto wohl doch nicht um das erhoffte Endorsement handelt.

Podcast zum Thema: Welchen politischen Einfluss hat Taylor Swift?

Tatsächlich handelt es sich um eine von Swifts Backgroundsängerinnen. Denn auch diese tragen für eine bestimme Performance Hosenanzüge. Außerdem trägt die Frau in der Silhouette, die fälschlicherweise für Harris gehalten wird, Stiefel, die zu den Künstlerkostümen gehören.

Swift hat sich also noch nicht aus der Deckung gewagt. Fakt ist: Die Demokraten hoffen auf sie, die Republikaner fürchten sie zum Teil. Gerade in der jungen Wählerschaft würde Taylor Swift viel bewegen, analysiert der US-Politologe Miles Coleman. Die Wirkung könnte groß sein, aber die Hinweise fehlen noch.