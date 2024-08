Es wäre ihr Wochenende gewesen, Superstar Taylor Swift (34) hätte von 8. bis 10. August im Wiener Ernst-Happel-Stadion auftreten sollen. Tausende Fans aus aller Welt waren für die Konzertreihe nach Wien gereist. Nach der monatelangen Vorfreude folgte am Mittwochabend die Ernüchterung: Ein IS-Sympathisant plante einen Anschlag auf eines der Konzerte und wollte zahlreiche Menschen vor dem Stadion töten. Durch die erfolgreichen Festnahmen im Laufe des Mittwochs konnte der Plan vereitelt und eine Tragödie verhindert werden.

Swifties veranstalten eigene Konzerte

Viele der Fans strandeten daraufhin in Wien, ließen es sich aber nicht nehmen, ihre eigenen Konzerte an Orten wie dem Stephansplatz oder der Corneliusgasse zu veranstalten. Bis weit nach Mitternacht gaben sie Hits wie „Karma“, „Anti-Hero“ oder „Miss Americana and the Heartbreak Prince“ zum Besten.

Obwohl die Swifties derzeit versuchen etwas Positives aus den Absagen zu fabrizieren, überwiegt bei vielen die Trauer. Immer wieder sind weinende Fans auf den Wiener Straßen zu sehen. Auch Swift soll laut einem aktuellen Bericht des britischen „Mirror“ „am Boden zerstört sein“.

Swift „am Boden zerstört“

„Sie ist am Boden zerstört wegen der Fans, die seit Jahren darauf gewartet haben, sie zu sehen. Aber der Gedanke daran, was hätte passieren können, ist entsetzlich – und sie würde niemals die Sicherheit ihrer Fans riskieren“, will eine Quelle verraten haben.

Die Erinnerungen an den Terroranschlag bei einem Konzert von Ariana Grande im Jahr 2017 wiegen schwer. Swift selbst schrieb in einer Kolumne: „Nach dem Bombenanschlag in der Manchester Arena und der Schießerei beim Konzert in Las Vegas hatte ich große Angst davor, dieses Mal auf Tournee zu gehen, weil ich nicht wusste, wie wir drei Millionen Fans sieben Monate lang schützen sollten“.

Rückkehr nach Wien?

Trotz all den negativen Erinnerungen möchte die 34-Jährige so bald wie möglich wieder nach Wien zurückkehren und die Konzerte nachholen, das verrät ein Insider gegenüber dem Magazin. Noch hat sich der Superstar nicht bei ihren Fans gemeldet, seit Mittwoch herrscht auf ihren Social-Media-Kanälen Funkstille. Swifties warten bereits ungeduldig auf ein Lebenszeichen ihres Idols.

Berichten zufolge soll Swift Wien bereits am Mittwochabend wieder verlassen haben. Ob sie mit ihrem Privatjet Richtung London geflogen ist, wo in der kommenden Woche fünf weitere Konzerte im Rahmen der „Eras Tour“ stattfinden, ist unklar.