Seit Monaten knüpfen sie Freundschaftsarmbänder und basteln an ihren Outfits. Während am Dienstag die Vorfreude bei steirischen „Swifties“ nicht größer hätte sein können, bleiben nach den Konzertabsagen vor allem viele Tränen und eine tiefe Enttäuschung. „Ich dachte zuerst, das ist ein schlechter Scherz, ich hatte schon alle meine Sachen zusammengepackt“, erzählt Valentina Leskoschek. Ihre erste Reaktion waren bittere Tränen. „Es ist einfach so surreal, dass wir uns so lange gefreut haben und dass es 12 Stunden vorher so nahe ist und dann doch alles abgesagt wird“, meint sie.