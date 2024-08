Nach der Festnahme zweier Terrorverdächtiger, die einen Anschlag auf die bevorstehenden Taylor Swift-Konzerte mit rund 170.000 Besuchern in Wien geplant haben, sind viele Fragen offen. Fest steht, dass die Polizei bei einem Großeinsatz Mittwochfrüh in Ternitz in Niederösterreich einen 19-Jährigen in Gewahrsam genommen hat. Eine weitere Festnahme gab es dann am Nachmittag in Wien. Wie der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, bei einer Pressekonferenz am Mittwochabend bekannt gab, hat sich der 19-Jährige im Internet radikalisiert und vor wenigen Wochen „den Treueschwur auf den IS“ abgelegt. Bei einer Hausdurchsuchung seien auch chemische Substanzen sichergestellt worden. Diese müssten nun ausgewertet werden.

Beide Festgenommenen in Österreich geboren

Im Ö1-Morgenjournal Donnerstagfrüh hielt sich der Sicherheitsdirektor weiter bedeckt. Was Ruf über die zwei Festgenommenen preisgibt: Der 19-Jährige, der als Haupttäter identifiziert wurde, ist ebenso österreichischer Staatsbürger wie der 17-Jährige, der am Nachmittag in Wien festgenommen wurde. Die beiden jungen Männer wurden in Österreich geboren. Die Eltern des 19-Jährigen haben Wurzeln in Nordmazedonien, vom 17-Jährigen ist bekannt, dass die Mutter Österreicherin ist.

Weiterer Verdächtiger festgenommen

Mehr konkrete Ergebnisse können laut Ruf wegen der laufenden Ermittlungen nicht bekannt gegeben werden. Ein dritter Verdächtiger soll mittlerweile identifiziert und festgenommen worden sein. Zuvor hatten sich hartnäckige Gerüchte von bis zu drei Flüchtigen gehalten.

Neben den zwei Festnahmen bestätigte auch Sicherheitsdirektor Ruf „mehrere Anhaltungen“. Die Ermittlungen konzentrieren sich auf das Umfeld der beiden jungen Männer. Die Verabredungen zu den terroristischen Handlungen wurden unter anderem über verschlüsselte Chats durchgeführt.

Im Haus des 19-Jährigen wurden jedenfalls technische Vorrichtungen und chemische Substanzen sichergestellt. Wie „Krone“ und „Kurier“ berichten, soll der Mann die Substanzen bei einem früheren Arbeitgeber gestohlen haben. Demnach waren die Arbeiten zum Basteln einer Bombe schon weit fortgeschritten. Ziel des Anschlags sollen jene Fans gewesen sein, die sich vor dem Stadion im Prater aufgehalten hätten. So war offenbar auch von Plänen die Rede, mit einem Auto in die Menschenmenge zu rasen.

Mit der Festnahme sei die „konkrete Bedrohungslage minimiert“ worden, die „abstrakte Gefährdung“ bestehe weiterhin, sagte Ruf. Die Terrorwarnstufe wurde bereits im Oktober des Vorjahres auf die zweithöchste Ebene gehoben, die Terrorgefahr wird insgesamt als hoch eingeschätzt.

Polizei: „Menschenmögliches getan“

Zur Konzertabsage äußert sich Ruf folgendermaßen: „Wir haben als Polizei das Menschenmögliche gemacht, damit die Veranstaltungen durchgeführt werden. Es besteht jedoch eine erhöhte abstrakte Gefährdung. Seit dem Herbst des letzten Jahres gibt es vermehrt Terroranschläge in Europa, auch im afrikanischen Bereich sehen wir, dass der IS sehr aktiv ist.“ Die Verantwortung für die Durchführung oder Absage liege beim Veranstalter.

Hinweis des amerikanischen Geheimdiensts

Wie die US-Medien CBS und ABC berichten, kam der entscheidende Hinweis auf einen geplanten Terror-Anschlag vom amerikanischen Geheimdienst. Dieser habe dann die österreichischen Behörden sowie Europol informiert. Sicherheitsdirektor Ruf bestätigt die intensive internationale Zusammenarbeit.

Wegen der Bedrohungslage entschied sich der Veranstalter der Taylor-Swift-Konzerte, Barracuda Music, Mittwoch kurz vor 22 Uhr die Shows in der Bundeshauptstadt abzusagen. „Aufgrund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion, haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit aller abzusagen“, teilte der Veranstalter mit. Das US-Management der Sängerin soll sich für die Absage ausgesprochen haben. Die Enttäuschung bei den Fans ist groß, die Absage der Konzerte erregt auch international viel Aufmerksamkeit.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) bezeichnet die Situation rund um den geplanten Terroranschlag als „sehr ernst“. Dank Polizei und DSN sei die „Bedrohung frühzeitig erkannt, bekämpft und eine Tragödie verhindert“ worden. Für die Fans sei es dennoch eine „herbe Enttäuschung“, so der Kanzler auf X. „Islamistischer Terrorismus bedroht die Sicherheit und Freiheit in vielen westlichen Ländern“, betonte Nehammer: „Gerade deshalb werden wir unsere Werte wie Freiheit und Demokratie nicht aufgeben, sondern noch vehementer verteidigen.“

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) nach der Absage in einer Stellungnahme betonte, habe der Verfassungsschutz und die Polizei „alles dazu beigetragen, um sichere Veranstaltungen zu gewährleisten“. Dabei sei „vor allem die enge Vernetzung mit ausländischen Sicherheitsbehörden ausschlaggebend“, so Karner. Die Entscheidung der Absage der drei Konzerte wurde durch den Veranstalter getroffen, hieß es.