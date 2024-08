Im Zusammenhang mit geplanten Anschlägen auf Veranstaltungen im Großraum Wien ist am Mittwoch in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) ein 19-Jähriger festgenommen worden. Eine weitere Festnahme habe es in der Bundeshauptstadt gegeben, sagte der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, bei einer Pressekonferenz. Der 19-Jährige habe „den Treueeid auf den IS“ abgelegt. Bei den Wien-Konzerten von Taylor Swift wird es erhöhte Sicherheitsmaßnahmen geben.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand habe sich der 19-Jährige – er ist österreichischer Staatsbürger – „im Internet radikalisiert“, hieß es. Chemische Substanzen seien sichergestellt worden und würden „derzeit ausgewertet“, so Ruf. Die Ermittlungen dauerten an, Details würden „in absehbarer Zeit“ bekannt gegeben.

Für das Taylor-Swift-Konzert bedeutet dies jedenfalls eine Verschärfung der Sicherheitsvorkehrungen. So hat die Polizei angekündigt, die Verkehrskontrollen rund um den Konzerttag zu verstärken und sich auch beim Einlass mehr Zeit zu nehmen und die Besucherinnen und Besucher genauer zu durchsuchen.

Es wird daher empfohlen, für die Anreise zum Konzert mehr Zeit einzuplanen. Auf die Frage der anwesenden Journalistinnen und Journalisten, ob das Konzert abgesagt werden sollte, geben die Behörden keinen Kommentar ab. Man gebe diesbezüglich keine Empfehlungen ab, man werde ermitteln und bei Bedarf handeln – ein Vorgehen, das man auch weiterhin praktizieren werde.