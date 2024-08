Nach der Festnahme zweier Terrorverdächtiger, die möglicherweise einen Anschlag auf die bevorstehenden Taylor Swift-Konzerte in Wien geplant haben, hat der Veranstalter Mittwochabend die Konzerte in der Bundeshauptstadt abgesagt. „Auf Grund der Bestätigung durch Regierungsbeamte über einen geplanten Terroranschlag im Ernst-Happel-Stadion, haben wir keine andere Wahl, als die drei geplanten Shows zur Sicherheit aller abzusagen“, teilte der Veranstalter auf „Instagram“ mit.

Wie der Konzertveranstalter Barracuda Music auf seinem Instagram-Kanal bekannt gab, sollen alle Tickets automatisch innerhalb der nächsten zehn Werktage rückvergütet werden. Weitere Informationen seien unter https://www.oeticket.com/help/updates/ zu finden.

Die Entscheidung über die Absage hat zudem der Veranstalter und nicht die Behörden getroffen. „Der Verfassungsschutz und die Polizei haben effiziente Ermittlungen durchgeführt und alles dazu beigetragen, um sichere Veranstaltungen zu gewährleisten. Dabei war vor allem die enge Vernetzung mit ausländischen Sicherheitsbehörden ausschlaggebend“, so Innenminister Gerhard Karner.

Die Polizei hatte im Zusammenhang mit Anschlagsplänen Mittwochfrüh in Ternitz (Bezirk Neunkirchen) einen 19-Jährigen in Gewahrsam genommen worden. Eine weitere Festnahme gab es am Nachmittag in der Bundeshauptstadt. Wie der Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit, Franz Ruf, bei einer Pressekonferenz bekannt gab, soll der 19-Jährige „den Treueschwur auf den IS“ abgelegt haben. Bei einer Hausdurchsuchung seien auch Chemikalien sichergestellt worden. Diese müssten nun ausgewertet werden. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Drei weitere Personen sollen derzeit flüchtig sein.