Die kurzfristige Absage des Konzertreigens von Taylor Swift im Wiener Prater löst auch in der steirischen Landespolitik Erschütterung aus. Er finde es dramatisch, dass die Konzerte nicht stattfinden können, sagt Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP). „Es ist über alle Maßen bestürzend, dass in unserem Land eine derartige Bedrohung durch den Islamismus besteht. Das kann unsere Gesellschaft in keiner Weise akzeptieren.“ Und er stellt Fragen, die derzeit viele beschäftigen: „Wieso darf unsere Polizei keine Extremisten und Islamisten überwachen? Wieso sind wir jedes Mal aufs Neue auf die Hinweise ausländischer Dienste angewiesen, um derartige Verbrechen zu verhindern?“

Es geht um die Überwachung von Messenger-Diensten im Internet, für die den heimischen Sicherheitsbehörden die Befugnisse fehlen. Mehrmals schon hat Drexler (wie auch schon sein Vorgänger Hermann Schützenhöfer) auf diesen Missstand hingewiesen und Justizministerin Alma Zadic (Grüne) scharf attackiert. Ein Brief Drexlers an die Ministerin im November blieb unbeantwortet. „Nehmen Sie endlich Ihre Verantwortung ernst und handeln Sie für die Sicherheit in unserem Land, Frau Bundesministerin! Anderenfalls wird weiterhin das Leben von unschuldigen Menschen gefährdet“, appeliert er neuerlich an Zadic.

FPÖ-Landeschef Mario Kunasek nimmt hingegen Innenminister Gerhard Karner in die Pflicht. „Die aktuellen Vorkommnisse sind ein Trauerspiel und verdeutlichen einmal mehr, dass Österreich im Fokus des islamistischen Terrors steht“, schreibt Kunasek in einer Aussendung. Karner habe zwar mit „Sonntagsreden“ stets den Kampf gegen den Radikalislam propagiert, aber nicht die versprochene Härte gezeigt. Der Freiheitliche sieht auch Parallelen in der Steiermark, wo der radikale Islamismus im Regierungsprogramm keinen Eingang gefunden habe.