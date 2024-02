Heute, Dienstag, trifft der österreichische Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) zu einem dreitägigen Nahost-Besuch in Israel ein. Neben einem Gespräch mit seinem Amtskollegen Israel Katz trifft Schallenberg auch Angehörige israelischer Geiseln, darunter den Vater der österreichisch-israelischen Geisel Tal Shoham, der nach wie vor von der radikalislamischen Hamas gefangen gehalten wird.

Am Mittwoch reist der österreichische Außenminister dann weiter nach Jordanien und ins Westjordanland, wo Gespräche mit der palästinensischen Führung geplant sind. Erst gestern reichte der palästinensische Premier Mohammed Schtatjjeh seinen Rücktritt ein. Ein Treffen zwischen Schallenberg und Schtatjjeh steht dennoch am Programm. Der Premier wird, auf Wunsch des palästinensischen Präsidenten Mahmud Abbas, mit seiner Regierung kommissarisch im Amt bleiben, bis eine neue Regierung gebildet wurde. Am Donnerstag trifft Schallenberg dann zu Gesprächen im Libanon ein, wo neben der Hamas-verbündeten Hisbollah auch Soldaten des österreichischen Bundesheeres im Rahmen der UNIFIL-Mission der Vereinten Nationen stationiert sind.

Der Besuch des österreichischen Außenministers findet inmitten intensiver Verhandlungen um einen weiteren Geiseldeal zwischen Israel und der Hamas und einer Feuerpause statt. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will um jeden Preis – und gegen die ausdrückliche Warnung seines Bündnispartners USA – eine Bodenoffensive in Rafah, dem letzten verbliebenen Zipfel des Gazastreifens, durchführen. Die Hamas will weiter Geiseln nur bei einer Waffenruhe freilassen. Gleichzeitig werden die internationalen Bemühungen intensiviert, den Krieg zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen generell zu beenden und anschließenden eine politische Struktur aufzubauen, um den Küstenstreifen zu regieren. In diesem Zusammenhang setzen die USA nicht zuletzt in die gemäßigte palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland Hoffnung.