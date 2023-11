Der Herbst ist an der Nordsee die Zeit der Stürme. Der Orkan, der jetzt über die Niederlande hinweggefegt ist, hat aber nichts mit dem Wechsel der Jahreszeiten zu tun. Er ist Menschenwerk, und niemand kann sagen, dass er sich nicht angekündigt habe. Die Regierenden in Den Haag, aber auch anderswo in Europa, in Berlin, Brüssel, Paris und Wien, haben ihn selber zusammengebraut. Denn der Triumph von Geert Wilders folgt ganz der Logik des Sieges von Giorgia Meloni in Italien, der Zugewinne für die AfD bei den Wahlen in Hessen und Bayern und des Aufstiegs der Schwedendemokraten im hohen Norden von Europa.