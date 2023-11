Der Sieger gibt sich erst einmal konziliant. „Jede Partei, auch unsere, muss jetzt über ihren Schatten springen“, sagte Geert Wilders am Wahlabend. Er hatte erst am Wahltag zu einer Party geladen. So überraschend kam der Umschwung. Nun steht er vor rotem Plüsch in einem Volkscafé in Scheveningen. Von dort sind es nur ein paar Tramstationen zum Sitz des niederländischen Regierungschefs in Den Haag.