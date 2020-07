Sperrstunde wird verlängert Fälle im Zusammenhang mit St. Wolfgang auf 68 erhöht

Facebook

Die nun festgestellten zusätzlichen sechs Fälle ergaben sich bei den laufenden Erhebungen des Kontaktpersonenmanagements, hieß es vom Land Oberösterreich. © AP

Die Fälle von Coronavirus-Infektionen im Zusammenhang mit dem Tourismusort St. Wolfgang im Bezirk Gmunden hat sich von Dienstag bis Mittwochnachmittag weiter erhöht. Sie stieg von 62 auf 68. Das teilte das Land Oberösterreich mit.

Die nun festgestellten zusätzlichen sechs Fälle ergaben sich bei den laufenden Erhebungen des Kontaktpersonenmanagements, hieß es vom Land Oberösterreich. Zu den bisher bekannten Betrieben am Wolfgangsee kam durch das Kontaktpersonenmanagement nun ein weiterer hinzu.

Auch Sperrstunde wird verlängert

Die bereits bestehende Regelung, dass alle Gäste, die in Beherbergungsbetrieben in St. Wolfgang genächtigt haben, vor dem Verlassen ihre Kontaktdaten in einem Erhebungsblatt bekannt geben müssen und damit die Gewissheit haben, von etwaig notwendigen Maßnahmen auf kürzestem Weg informiert zu werden wurde von zunächst 2. August auf nunmehr 9. August verlängert. Das gilt auch für die auf 23.00 Uhr vorverlegte Sperrstunde für alle Gastgewerbebetriebe in St. Wolfgang. Auch die freiwillige Schließung von zwei Lokalen bleibt bis dahin aufrecht.

Weiterhin gibt es eine in Abstimmung mit dem Tourismusverband und dem Land eine Gästehotline unter der Telefonnummer +43 6138 8003 11 eingerichtete Gästehotline. Landeshauptmann Thomas Stelzer und seine Stellvertreterin Christine Haberlander (beide ÖVP) versicherten, dass für die Gesundheitsversorgung alles getan werde. "Aber: jeder Einzelne ist gefordert auch eigenverantwortlich zu handeln", betonten sie. Mit dem Gesundheitsministerium und der AGES wurde vereinbart, alle Mitarbeiter in den von Infektionen betroffenen Hotels am 3. und 4. August erneut zu testen. Die Auswertung übernimmt die AGES.

In Oberösterreich wurde am Mittwochnachmittag ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Eine 84-Jährige Linzerin mit Vorerkrankungen starb im Ordensklinikum Linz. Die Gesamtzahl im Bundesland stieg damit auf 64.

Seit Dienstag gab es 31 Neuinfektionen in Oberösterreich. Aktuell waren Mittwochmittag abzüglich Genesener und Verstorbener 431 Personen erkrankt. Am Vortag waren es 463. Bei Fällen, die auf Reiserückkehrer zurückzuführen sind, wurde ein Anstieg um sieben auf in Summe 146 verzeichnet - 98 Fälle von Reisenden, die in Summe 48 Folgefälle ausgelöst haben. Aktuell sind auch elf Mitarbeiter und vier Bewohner von neun Alten- und Pflegeheimen in OÖ von Covid-19 betroffen.