Eine 28-Jährige Deutsche ist am Freitag bei einer Bergtour beim Abstieg vom Schartschrofen (Bezirk Reutte) auf einem Schneefeld ausgerutscht und in weiterer Folge 120 Meter über felsdurchsetztes Gelände abgestürzt. Ihr Leichnam wurde laut Aussendung am Samstag im Zuge einer Suchaktion gefunden und vom Polizeihubschrauber geborgen und ins Tal geflogen.

Die 28-jährige deutsche Staatsbürgerin unternahm laut Aussendung in den frühen Morgenstunden eine Bergtour von Nesselwängle in Richtung Rote Flüh. Den Gipfel erreichte sie gegen 7.30 Uhr. Da die Frau in weiterer Folge nicht wie vereinbart zurückkehrte und kein Kontakt mehr hergestellt werden konnte, erstattete ihr Bruder Anzeige bei der Polizei. Im Zuge der eingeleiteten Fahndung wurde ihr Fahrzeug im Ortsgebiet von Nesselwängle festgestellt.

Frau konnte nur noch tot geborgen werden

Noch am Freitagabend wurde eine umfangreiche Suchaktion im Bereich Rote Flüh, Friedberger Klettersteig, Gelbe Scharte und Schartschrofen gestartet. Im Einsatz standen Kräfte der Bergrettungen Nesselwängle, Vils und Reutte, unterstützt durch Drohnen mit Wärmebildtechnik sowie einen FLIR-Hubschrauber aus Salzburg. Am Samstag wurde die Suche in den Morgenstunden mittels Polizeihubschrauber „Libelle Tirol“ fortgesetzt. Dabei konnte die Abgängige unterhalb des Schartschrofens im Reintal aufgefunden werden. Die Frau erlitt tödliche Verletzungen.