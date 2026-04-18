Ein junger Mann ist in der Nacht auf Samstag in Wien-Döbling beim Verrichten seiner Notdurft vier Meter abgestürzt und hat sich eine Fraktur am Knöchel zugezogen. Wie die Wiener Berufsrettung berichtete, dürfte der 22-Jährige in der Dunkelheit übersehen haben, dass er am oberen Bereich einer Mauer stand, die zum Erbsenbach bei der Sieveringer Straße führt. Er machte einen Schritt zu viel und stürzte ab. Er musste über eine Seilwinde geborgen werden, so die Rettung.

Dazu wurde er mittels Schaufel- und Schleifkorbtrage über eine Drehleiter hochgezogen. Das Bachbett war zum Zeitpunkt des Unfalls ausgetrocknet.