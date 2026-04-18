Das Jahr 1986 begann mit einer Katastrophe: Im Jänner erschütterte die Explosion des Space Shuttles „Challenger“ die Welt, alle sieben Astronauten starben, das US-Raumfahrtprogramm wurde vorübergehend gestoppt. Innenpolitisch war es ein prägendes Jahr. Im Juni endete die Regierung von Fred Sinowatz (SPÖ), Franz Vranitzky (auch SPÖ) wurde Kanzler. Kurt Waldheim wurde am 8. Juni zum Bundespräsidenten gewählt und Jörg Haider übernahm die Führung der FPÖ. Ein Wendepunkt in der Geschichte ereignete sich Ende April: In Tschernobyl in der heutigen Ukraine kam es am 26. April um 1.30 Uhr Ortszeit zur schwersten Nuklearkatastrophe der Geschichte. Die radioaktive Wolke erreichte drei Tage später das über tausend Kilometer entfernte Österreich – mit massiven Folgen für die Menschen, die Umwelt und die Landwirtschaft.

Reaktorunfall wurde zuerst verschwiegen

Zwei Tage nach der Reaktorexplosion in Tschernobyl schlug im 1.500 Kilometer entfernten Kernkraftwerk Forsmark in Schweden der Radioaktivitätsdetektor bei allen Angestellten an, die zur Tagesschicht von draußen hereinkamen. „Die gesamte Umgebung war verstrahlt, aber wir fanden keinen Fehler am Kraftwerk“, erklärte ein Physik-Ingenieur von Forsmark. Die hiesige Atomaufsichtsbehörde fand daraufhin erhöhte Strahlung im ganzen Land und erkannte, dass sie aus dem Südosten kam.

Schwedische Diplomaten inquirierten in Moskau bei der Behörde um Aufklärung, ob es einen Zwischenfall in einem sowjetischen Kraftwerk gegeben hat, weil der Wind von dort herwehte. Dies wurde bis zum Abend abgestritten, als die amtliche Nachrichtenagentur TASS erstmals einen „Unfall“ in Tschernobyl meldete. Das wirkliche Ausmaß der Katastrophe wurde aber erst in den darauf folgenden Tagen klar, als die radioaktive Kontamination schon über ganz Europa verteilt war.

Am 30. April verzeichneten die hiesigen Messgeräte die größte Belastungswelle in der Luft. Im Alpenvorland regnete es dann stark und große Mengen Radioaktivität landeten am Boden. Der Zustrom radioaktiver Luft war also nach wenigen Tagen für Österreich beendet, aber große Niederschlagsmengen am 29. April und den ersten Maitagen hatten große Mengen radioaktiver Elemente vor allem an der Alpennordseite in Oberösterreich und Salzburg abgeregnet. Österreich zählt daher zu den am stärksten von der Reaktorkatastrophe betroffenen Regionen in Mitteleuropa.