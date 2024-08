Montagmittag soll ein 56-jähriger Stadtgärtner im Floridsdorfer Haspingerpark bei der Arbeit zusammengebrochen sein, das berichtet die „Kronen Zeitung“. Der Mann wurde von der Berufsrettung ins Krankenhaus transportiert, wo er verstarb. Kollegen des Gärtners vermuten, dass der Mann der Hitze und den körperlichen Anstrengungen nicht standhalten konnte. Sie sprechen außerdem Kritik an ihrem Arbeitgeber aus, zu wenig würde er tun, um die Arbeiterinnen und Arbeiter zu schützen.

Die betroffene Parkanlage sei „keine Hitzezone“

Gegenüber der „Krone“ sagt eine Sprecherin der Stadtgärten: „Nach aktuellem Kenntnisstand gibt es keine Hinweise darauf, dass der Todesfall in Zusammenhang mit den derzeit herrschenden Temperaturen steht, unter anderem aufgrund der aufgetragenen Gießarbeiten sowie des Einsatzortes. Die Parkanlage Haspingerplatz ist durch ihre Beschattung und durch ihren Altbaumbestand keine Hitzezone.“ An heißen Tagen würden leichtere Arbeiten anfallen und sommerliche Arbeitskleidung getragen, so die Sprecherin.