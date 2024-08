Der Sommer hat pünktlich, kurz vor dem Beginn der Sommerferien, Einzug gehalten und seither hält sich die Hitze in Villach. Tropentage – Tage, an denen die Tageshöchsttemperatur 30 °C erreicht oder übersteigt – sind auch diese Woche weiterhin angesagt. Das setzt vielen Menschen zu, es erschwert ihnen den Alltag und macht wenig Lust auf Unternehmungen. Diverse Ausflugsziele im Raum Villach bieten allerdings Schatten und ein kühleres Klima. So kann man auch bei hohen Temperaturen etwas unternehmen.

Wandern auf den Dobratsch

Der Dobratsch ist auch an Tropentagen ein Topausflugsziel. Auf dem Gipfel misst das Thermometer maximal 20 Grad, mit dem Dobratschbus können Sie auch bequem anreisen. Der Bus verkehrt noch bis 12. Oktober jeden Mittwoch und Samstag. Bis 8. September zusätzlich auch an Sonntagen sowie am Feiertag, dem 15. August.

Waldseilpark Taborhöhe

Nervenkitzel gibt es im Waldseilpark auf der Taborhöhe. Hier wartet ein am Seil gesicherter Balanceakt zwischen den Baumwipfeln. Für Treffsichere bildet der ebenfalls dort beheimatete 3D-Bogenparcour eine perfekte Alternative.

Spazieren in Warmbad

Das Waldgebiet in Villach-Warmbad rund um das Maibachl eignet sich perfekt für leichte Schattenwanderungen. Achtung: Geringe Anzahl an Parkplätzen einkalkulieren.

Kletterwald Ossiacher See

Fünf Gehminuten vom Ortszentrum Ossiach entfernt, mitten im Buchenurwald, erwartet Sie im Familywald Ossiacher See auf über 30.000 Quadratmeter ein einzigartiges Ausflugserlebnis mit Klettermöglichkeiten diverser Art. Auch ein Riesentrampolin gibt es zwischen den Bäumen.

Fuchsfährte Oberaichwald

Spaß für die ganze Familie mit lustigen und spannenden Abenteuer- und Rätselstationen bietet die Fuchsfährte in Oberaichwald nahe dem Faaker See. Es wartet eine leichte Wanderung mit Schattenstellen. Hier geht es zur Beschreibung.

Sonderausstellung im Stadtmuseum

Wer es gerne kulturell ansprechend hat, ist im kühlen Stadtmuseum Villach genau richtig. Derzeit wird dort eine Sonderausstellung zum Thema „Glück“ geboten. Alle Infos hier.

Schattenplatz an der Drau und an der Gail

In der Villacher Innenstadt finden Sie an der Drau Abkühlung. Im Fluss darf theoretisch sogar geschwommen werden, praktisch tut das kaum jemand. Die Uferbereiche sind teils aber im Schatten und angrenzende Cafés bieten Erfrischung. Zusätzlich bietet der Draupuls mit Wasserspielen mittwochs und freitags ein schönes Unterhaltungsangebot. Auch an der Gail findet man am Ufer Schattenplätze und das teilweise seichte Wasser lädt zum „Füßewacken“ ein.

Finsterbach Wasserfälle

Tosend und beeindruckend stürzt das Wasser bei den Finsterbach-Wasserfällen in Sattendorf bis zu 34 Meter in die Tiefe. Der auch für Kinder geeignete Wanderweg zu insgesamt drei Wasserfällen eignet sich für all jene, die sich von der heimischen Natur verzaubern lassen möchten.