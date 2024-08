Die Hitze hat die Steiermark kurz vor Ferragosto fest im Griff. Am Dienstag sind wieder 34, teilweise auch 35 Grad, möglich. Die Hitzepole werden zum einen die Region um Leoben und Bruck an der Mur sein, auch im Grazer Raum und der Südoststeiermark wird man ordentlich ins Schwitzen kommen. Am Montag waren ja Mooslandl sowie Fürstenfeld mit 34,4 Grad bzw. 34,1 Grad die heißen Spitzenreiter.

Gewitterwahrscheinlichkeit steigt am späten Nachmittag

Doch die Hitze bringt auch eine veritable Gewittergefahr mit sich. „In der gesamten Steiermark ist es heiß und schwül, die energiegeladene Luft bringt auch eine hohe Gewittergefahr mit sich“, sagt Hannes Rieder von Geosphere Austria. Die Frage wird sein, ob und wo sich diese aufgestaute Energie entlädt. Vorherzusagen, wo Gewitterzellen niedergehen, ist äußerst schwierig. Tendenziell könnte das Bergland, die Südsteiermark sowie der Grazer Raum heute, Dienstag, eher betroffen sein, sagt der Experte. „Aber ausgeschlossen sind Gewitter heute nirgendwo.“

Weil es in den Bergen schon gegen 14 Uhr blitzen und donnern kann, sollten Touren heute nicht zu lange dauern. Im Rest des Steirerlandes wird es gegen späten Nachmittag auf alle Fälle wolkiger, dann steigt auch statistisch gesehen die Gewitterneigung. Abkühlung kommt erst mit Ende der Woche, für Sonntag werden Temperaturen um 26 Grad und auch Regenschauer vorhergesagt.

Video: Straßenumfrage zur großen Hitze in Österreich