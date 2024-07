Wie bereits mehrmals in den vergangenen Wochen konnte ein aufmerksamer Badegast in Österreich eine Tragödie verhindern. Im Gemeindebad von Strobl am Wolfgangsee wurde am Dienstagnachmittag ein 41-jähriger Oberösterreicher zum Lebensretter, wie die Polizei Salzburg in einer Aussendung mitteilte.

Aufgrund körperlicher Beschwerden dürfte ein 77-jähriger Urlauber aus Polen Wasser geschluckt haben. Er fing an zu husten und konnte sich nicht mehr über Wasser halten. Der Oberösterreicher beobachtete die Szene, schnappte sich das Stand-Up-Paddleboard eines Badegastes und schwamm zu dem Verunfallten.

Der Retter hob den bereits bewusstlosen Urlauber auf das Brett. Der Pole erlangte rasch wieder das Bewusstsein und wurde mit dem Rettungshubschrauber in die Landesklinik gebracht.