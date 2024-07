Einer blitzschnellen Reaktion von anwesenden Badegästen verdankt ein Mann aus Ried im Innkreis sein Leben. Der 67-Jährige besuchte am Freitag mit seiner Ehefrau das Strandband des Badesees Mining im Bezirk Braunau. Als er im See eine Runde schwimmen wollte, dürfte er aufgrund eines akuten Schwindelanfalls rund 20 Meter vom Ufer entfernt in Notlage geraten sein.

Er lief Gefahr zu ertrinken und andere Badegäste sahen, wie der Mann komplett unter-, aber nicht wieder auftauchte. Sie sprangen ins Wasser und konnten den Untergegangenen ans Ufer holen. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Krankenhaus gebracht, so die Polizei Oberösterreich.

Aufmerksam sein

Fälle wie dieser beweisen, wie wichtig es sein kann, am Badesee, Fluss oder Meer einen Blick für sein Umfeld zu haben. Erst Ende Juni wurde ein 19-jähriger Mann im Klopeiner See vor dem Ertrinken gerettet. Er krampfte und schrie um Hilfe. Badegäste und Diensthabende der Österreichischen Wasserrettung hielten ihn über Wasser und zogen ihn an Land. Im vergangenen August retteten Passanten einen verunglückten Stand-up-Paddler aus dem Inn.