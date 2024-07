Wilde Szenen spielten sich am Montagabend am Badesee Copacabana in Kalsdorf bei Graz ab. Dort war eine Besucherin gegen 20.30 Uhr zu Fuß auf dem Heimweg, als sich ihr ein Auto mit hoher Geschwindigkeit näherte. Das dürfte die 52-jährige Fußgängerin aus Graz-Umgebung zu einer wütenden Geste veranlasst haben. Jedenfalls blieb der Lenker des dunklen SUV (vermutlich ein Porsche älteren Baujahres) neben der Frau stehen. Der junge Lenker – laut Zeugenbeschreibung „südländischer Herkunft“ – und die 52-Jährige gerieten in Streit.

Dann gab der Autofahrer plötzlich Gas, die Frau stürzte und wurde offenbar mehrere Meter mitgeschleift. Ein Zeuge beobachtete die Szenen und alarmierte via Notruf die Polizei. Die Fußgängerin wurde von der Rettung ins UKH Graz gebracht, sie erlitt laut Polizei Verletzungen unbestimmten Grades.

Erhebungen zum fahrerflüchtigen Lenker blieben bisher erfolglos. Es soll auch noch ein zweiter junger Mann im Fahrzeug gesessen haben. Die Polizei sucht nun nach dem unbekannten Lenker. Zeugen werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Kalsdorf in Verbindung zu setzen: Tel. 0 59 133 6142.