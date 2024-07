In einem Freibad in Bad Hall kam es Montagnachmittag zu dramatischen Szenen. Ein zehnjähriges Mädchen aus Deutschland dürfte im Becken einen epileptischen Anfall erlitten haben und infolgedessen untergegangen sein, wie die Polizei Oberösterreich in eine Aussendung mitteilte. Eine Neunjährige aus dem Bezirk Steyr-Land befand sich zur gleichen Zeit im Wasser und entdeckte den reglos unter Wasser treibenden Körper.

Sie schrie um Hilfe, woraufhin ihr Vater das untergegangene Mädchen aus dem Wasser zog. Am Beckenrand eilte der Bademeister zur Hilfe und stellte sicher, dass die Mundhöhle der jungen Deutschen wieder frei war. Daraufhin setzte ihre Atmung und ihr Kreislauf wieder ein, eine Reanimation war nicht mehr notwendig. Die Zehnjährige wurde nach dem Vorfall vom Rettungshubschrauber in ein Linzer Krankenhaus gebracht.